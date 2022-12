Quelques jours avant Noël, des points-relais de Grenoble reçoivent 150 colis par jour

Les nombreux points-relais de Grenoble sont à pied d'oeuvre : à quelques jours de Noël, les colis continuent d'arriver en masse dans les commerces qui ont choisi de les stocker et de les redistribuer ensuite à ceux qui viennent les chercher.

ⓘ Publicité

1500 colis reçus depuis le 1er décembre

A Ludo le maraîcher, rue du docteur Mazet à Grenoble, Abdou pèse les fruits et légumes, tient la caisse, et gère les enveloppes et cartons déposés par un livreur chaque matin. Derrière un rideau, la remise dans laquelle les colis sont stockés. L'employé du primeur sort une machine et montre les statistiques depuis début décembre : près de 1.500 paquets ont été reçus ici.

"Chaque jour on reçoit huit sacs contenant chacun environ 20 à 25 colis", explique l'alternant, qui reconnaît que "parfois, on est un peu débordés". Actuellement, les colis, bien rangés par ordre alphabétique, ne débordent pas de cette pièce attenante au magasin.

Abdou est chargé, en plus de ses activités classiques dans la boutique, de vérifier la pièce d'identité des personnes qui viennent chercher leur colis, de scanner le paquet à la sortie, et de le remettre. En dix minutes, trois clients viendront récupérer leur colis.

Un "petit plus" pour les commerçants

L'alternant de Ludo le maraîcher assure que cela ne lui demande pas trop de travail.

A quelques rues de là, au Carrefour City, Christophe, le gérant, montre les deux endroits où il stocke les colis et assure que cela ne prend pas beaucoup de temps supplémentaire. "On en reçoit une cinquantaine par jour, et pour une personne bien organisée, celle qui est à la caisse, ça représente une dizaine de minutes de travail en début de journée pour les identifier et les ranger."

Le commerçant est payé environ "30 centimes d'euros" par colis, cela dépend du poids, et c'est un "petit plus" reconnaît Christophe, sans compter que certaines personnes qui viennent retirer leur colis peuvent aussi faire une "course d'opportunisme", et repartir par exemple avec un paquet de gâteaux.

Chez Satyva, un vendeur de CBD grenoblois, Cécile, la vendeuse, souffle que "c'est parfois beaucoup de travail pour peu", mais reconnaît aussi que "des clients réguliers viennent chercher des colis et nous achètent des petites choses de temps en temps." Les commerçants rencontrés estiment qu'ils vont avoir encore un ou deux jours de livraison importante, jusqu'au weekend de Noël.