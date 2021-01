Quels centres commerciaux ferment en Loire-Atlantique et en Vendée ?

Le gouvernement impose désormais aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés de fermer leurs portes à partir de ce dimanche 31 janvier en raison de l'épidémie de coronavirus. Qui reste ouvert ? Qui est fermé? On fait le point.

La mesure annoncée par le premier ministre Jean Castex pour lutter contre la propagation du coronavirus pose de nombreuses questions pour les centres commerciaux. Ceux de plus de 20 000 mètres carrés sont obligés de fermer dès ce dimanche 31 janvier et ce pour une durée indéterminée. Mais en fonction des surfaces et des configurations des lieux cette règle n'est pas évidente. On fait le point sur les magasins ouverts ou fermés pour l'instant

Dans la région de Nantes

A Nantes et autour de Nantes, les centres commerciaux Beaulieu et Atlantis sont fermés dès ce dimanche. Ils font bien plus de 20 000 mètres carrés et sont donc concernés par cette nouvelle mesure. Le magasin Ikéa ferme aussi à Saint-Herblain, même s'il fait moins de 20 000 mètres carrés puisqu'il n'a pas d'entrée indépendante du centre commercial Atlantis. Les Galeries Lafayette à Nantes seront ouvertes au moins cette semaine.

La Roche-sur-Yon

En Vendée à la Roche-sur-Yon, le centre commercial Les Flâneries sera fermé aussi dès ce dimanche selon le service communication même si "la surface commerciale fait 19 727 mètres carrés".

Des précisions attendues dans les préfectures

Pour les autres centres commerciaux comme par exemple la galerie Océane à Rezé ou encore le centre Océanis à Saint-Nazaire, la préfecture est entrain d'établir une liste de ceux qui ferment et qui ouvrent.