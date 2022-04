Quel type d'immeuble va fleurir dans la rue Théophraste Renaudot à Poitiers ?

Fin 2024, 76 nouveaux logements doivent sortir dans la rue Théophraste Renaudot à Poitiers. Il y aura du neuf et de l'ancien. La municipalité cherche à attirer des familles primo-accédantes mais n'aura pas d'emprise pour éviter une envolée des loyers pour les logements qui seront loués.

Les travaux dans la rue Théophraste Renaudot à Poitiers devraient commencer dans les mois à venir. Le calendrier n'est pas encore défini mais les services de la Ville et ceux de Grand Poitiers ont quitté les lieux de la Cité de la Traverse. Les bâtiments administratifs vont être rasés et les hôtels particuliers seront réhabilités pour donner lieu à 76 nouveaux logements. Le projet était porté par l'ancienne municipalité et a été repris par la nouvelle, en place depuis juin 2020.

Une majorité de T3 et T4

Sur ces 76 logements, la plupart sont des T3 ou des T4. Ils sont donc composés de plusieurs chambres car, dans le viseur de la ville de Poitiers, les jeunes couples mais aussi les familles plus nombreuses sont recherchés. Une catégorie qui va acheter - peut-être même pour la première fois - mais qui va surtout habiter les appartements.

Le permis de construire, déposé sur la grille de la Cité de la Traverse. © Radio France - Yvan Plantey

Dans le même temps, l'objectif est d'éviter de voir arriver des investisseurs qui veulent défiscaliser avec de l'ancien comme avec du neuf, comme le prévoient les lois Malraux et Pinel. C'est l'un des points négociés par la nouvelle municipalité avec les promoteurs immobiliers qui portent le projet (Histoire et Patrimoine et Pulsar). La Ville les oblige à passer en priorité par des agents immobiliers poitevins pour que les offres tombent d'abord dans les mains des habitants avant de tomber dans celles des investisseurs.

Reste désormais à savoir le type de public qui va peupler ces logements. La Municipalité souhaite que les prix des loyers restent maitrisés, pour les appartements qui seront loués, mais elle n'a aucun levier pour cela.