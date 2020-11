Quels sont les 80 projets lauréats du budget participatif des Deux-Sèvres ?

Sur les 193 projets présentés au vote des Deux-Sévriens, 80 ont été retenus par le Conseil départemental pour obtenir une dotation du budget participatif. On connait leur nom depuis ce lundi 16 novembre. Associations, communes et institutions ont pu présenter leurs initiatives ces derniers mois. La collectivité va investir 1,3 million d'euros pour la réalisation de projets locaux.

Tous les projets n'ont pas le le même budget alloué. Les aides vont de 1.000 à 100.000 euros. Cela peut aller d’un coup de pouce pour l’achat de matériel informatique pour une association à l'aménagement d'une aire de jeux dans un centre-bourg. Le département finance au maximum 80% du prix du projet. Dans le détail :

- 50 projets pour un montant chacun compris entre 1 euro et 15 000 euros ;

- 25 projets dont le montant pour chacun est compris entre 15 001 euros et 50 000 euros ;

- 5 projets dont chaque coût est compris entre 50 001 et 100 000 euros.

Stéphane Porcher est l'un des lauréats et cet habitant de Chauray est sexologue et thérapeute. Il a remporté 38.000 euros pour acheter un ordinateur et un minibus et sillonner les écoles du département pour parler d’éducation sexuelle.

A Magné, le projet sélectionné consiste à acheter une machine pour transformer les déchets plastiques en carburant. Il faut deux kilos de plastique pour un litre de diesel, le carburant doit servir aux véhicules municipaux. C’est un habitant qui est à l’origine de cette proposition.