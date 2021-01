Quels sont les centres commerciaux fermés en Bretagne ?

Suite aux annonces de Jean Castex deux jours plus tôt, onze magasins et centres commerciaux sont fermés depuis le dimanche 31 janvier. Aucun centre n'est concerné dans les Côtes d'Armor et le Morbihan. De nouvelles jauges sont appliquées dans ceux qui restent ouverts.