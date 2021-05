De nouveaux outils dans les centres commerciaux pour faire respecter les protocoles sanitaires

En un peu plus d'un an, notre quotidien a changé, celui des commerçants aussi. Alors qu'ils peuvent rouvrir le mercredi 19 mai, ils doivent s'adapter, entre nouvelle collection été, et protocole sanitaire.

L'affluence surveillée en direct...

Au centre commercial Vélizy 2 au sud de Paris, la fréquentation est suivie en temps réel. Quand il commence à y avoir trop de monde, le directeur, Jonathan Toulemonde reçoit un message. "A 75% de la jauge maximum, on est en système d'alerte, on va freiner les entrées. A 90% je vais avoir une deuxième notification sur mon téléphone. Je vais bloquer toutes les entrées et ne laisser passer que les clients qui sortent du centre."

... la qualité de l'air aussi

On ne les remarque pas forcément, pourtant ils sont disposés dans le centre. 13 capteurs de CO² viennent d'être installés. Ils mesurent la quantité de CO² contenue dans l'air.

Un capteur de CO² au centre commercial Vélizy 2 surveille en temps réel la qualité de l'air © Radio France - Louis de Bergevin

"Lorsque c'est nécessaire, je vais ventiler le centre commercial, avec l'ouverture des 12 portes d'entrée pour créer un grand courant d'air. Je peux aussi ouvrir le toit ou les dômes de désenfumage", explique Jonathan Toulemonde.

Des installations qu'on commence à connaître

A l'entrée de chaque magasin, on retrouve des distributeurs de gel hydroalcoolique. On commence à connaître. Mais dans ce centre commercial, il y a même un distributeur de masques qui ressemble à un distributeur de sodas.

Le sol est décoré avec des grandes flèches qui indiquent le parcours à suivre, pour éviter que les flux ne se croisent. "On a une vingtaine d'agents de sécurité qui sont là pour faire respecter le port du masque, l'interdiction de boire et manger, et séparer les attroupements si besoin", décrit le directeur du centre. Enfin les files d'attentes sont organisées pour que la distance d'un mètre soit respectée.