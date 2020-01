Landes : Saint-Sever va faire appel à la justice pour récupérer la source de Marseillon

Saint-Sever, France

Rien ne va plus entre Saint-Sever et le Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan. Les deux se querellent autour de la gestion de la source de Marseillon, située à Audignon. Elle appartient depuis trente ans au syndicat, après avoir été cédée en 1989 par la commune. Mais ce vendredi 27 décembre, le conseil municipal a décidé d'intenter une action en justice pour en récupérer la propriété. La commune estime que depuis une dizaine d'années, le syndicat gère de manière abusive la distribution de l'eau à Saint-Sever.

La ville de Saint-Sever était autrefois propriétaire de la source, et gérait elle-même la distribution en eau pour ses habitants. En 1954, elle accepte de mettre à disposition l'eau non utilisée aux autres communes voisines, via le Syndicat intercommunal des Eaux nouvellement créé. Pour simplifier la gestion de l'eau, la commune décide finalement, en 1989, de vendre la source au syndicat pour le franc symbolique. Une cession en échange du respect de conventions entre la commune et le syndicat, notamment sur le prix de l'eau. À partir de cette date, une relation de fournisseur-utilisateur, censée être équilibrée, s'installe : la commune paye le syndicat pour disposer des ressources en eau.

Des relations dégradées depuis les années 2000

Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et les relations s'enveniment dans le courant des années 2000. D'après Arnaud Tauzin, le maire actuel de Saint-Sever, la situation dérape à partir de 2002, lorsque le syndicat demande aux Saint-Séverins une contribution supplémentaire de 10 centimes par mètre cube d'eau distribuée, afin de financer la rénovation du château d'eau de la commune. "En tout, sur 6 ans, le syndicat a collecté 600 000 euros, mais les travaux n'ont jamais été faits" explique Arnaud Tauzin, avant d'indiquer qu'en 2008, le syndicat en remet une couche en augmentant le prix de l'eau.

Rebelote en 2018, où le prix augmente de nouveau. Mais cette fois c'est la goutte de trop pour la commune, qui estime que le syndicat n'a pas respecté les conventions établies au moment de la vente de la source, en 1989. "Ces faits peuvent suffire pour casser juridiquement l'acte de vente d'il y a 30 ans" selon Arnaud Tauzin.

Des "mensonges" pour le syndicat

De leur côté, les responsables du Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan dénoncent des "mensonges éhontés". C'est en tout cas les termes qu'utilise Marcel Pruet, vice-président du syndicat, pour qualifier les accusations du maire de Saint-Sever. Il les interprète comme une stratégie en vue des prochaines élections municipales, et regrette qu'il n'ait entrepris aucune démarche pour échanger directement avec le syndicat.

Une action en justice pour casser la vente de 1989

Le 19 novembre dernier, les élus du conseil municipal, majorité comme opposition, se sont mis d'accord pour étudier les solutions juridiques au problème et permettre aux avocats de la commune d'examiner le dossier.

Ce vendredi 27 novembre, lors d'une seconde session du conseil municipal, les élus ont décidé d'intenter une action en justice pour casser la vente de 1989, remettre la main sur la source, et reprendre le contrôle sur la gestion de l'eau.

Selon le maire de Saint-Sever, "si tout ça aboutit, la ville redeviendra propriétaire et au lieu d'acheter de l'eau au syndicat, elle lui vendra de l'eau. Il y a un moment où il y a dans tout ça une forme d'abus, et notre but c'est de rétablir la justice entre le syndicat et les habitants de Saint-Sever, qui aujourd'hui sont lésés".