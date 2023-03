Quetigny : une nouvelle agence immobilière de la franchise Stéphane Plaza ouvre ses portes

Une nouvelle agence immobilière ouvre ses portes à Quetigny (Côte-d'Or), près de Dijon, ce lundi 20 mars 2023. Une agence immobilière de la franchise Stéphane Plaza, gérée par Charlotte Troisfontaine et sa mère, une agence avec plusieurs originalités.

ⓘ Publicité

France Bleu Bourgogne : Premier point original, vous vous lancez dans cette aventure avec votre maman, pourquoi ?

Charlotte Troisfontaine : L'immobilier;, c'est grâce à ma mère. Elle m'a toujours accompagnée dans mon projet. Elle est passionnée d'immobilier, donc je me suis toujours dit que si je devais me lancer, ce serait avec elle.

Alors pour vous, c'est plus facile avec votre maman, mais pas forcément facile d'être en famille ?

C'est pas toujours évident. Il y a effectivement le franc-parler qui peut nous aider dans certaines situations, mais il faut surtout apprendre à composer et travailler ensemble, ce qui n'a jamais été le cas.

La deuxième originalité, c'est que vous ouvrez cette agence avec la franchise Stéphane Plaza, bien connue, mais vous communiquez avec un nom : "Les Plazettes". C'est quoi ?

"Les Plazettes", c'est nous, mais en figurines. On va mettre en situation nos actions et notre communication avec ce nom. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur nos réseaux sociaux . Dès qu'il va se passer quelque chose à l'agence, on communiquera avec ces figurines.

L'immobilier c'est un marché compliqué, en ce moment avec des taux de crédits hauts, souvent plus de 3% pour un emprunt sur 20 ans. Et les banques prêtent de plus en plus difficilement. Cela ne vous fait pas peur de vous lancer dans ce contexte ?

Non, parce qu'on revient aussi à des situations qui se régularisent, plus normales qu'il y a quelques temps, notamment après la période difficile du Covid. C'est une question d'adaptation. Cela ne m'inquiète pas forcément, chaque période à ses propres opportunités. Aujourd'hui le taux d'usure se régularise également, cela va repartir, c'est une autre dynamique, mais ce sont des taux normaux.

C'est donc votre passion, l'immobilier, ça vous plait ?

Absolument, cela fait trois ans que je suis dans l'immobilier, j'ai évolué au sein de la franchise Stéphane Plaza. Pour moi c'était une évidence de créer une agence Stéphane Plaza, et avec cette enseigne.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview ici.