Qui est Arnaud Rousseau, le nouveau patron de la FNSEA ?

Grand cultivateur et patron d'un géant de l'agroalimentaire, Arnaud Rousseau est désormais à la tête de la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), majoritaire en France. Unique candidat à la succession de Christiane Lambert, ce producteur de grandes cultures (colza, tournesol, blé, betterave, maïs) de Seine-et-Marne a été élu ce jeudi par les administrateurs de cette organisation, qui revendique 210.000 adhérents.

À 49 ans, Arnaud Rousseau "incarne une agriculture liée à l'agro-industrie", estime Nicolas Girod de la Confédération paysanne (syndicat minoritaire classé à gauche). Pour l'association Greenpeace, il "coche toutes les cases pour poursuivre sur une vision conservatrice de l'agriculture, où productivisme et agrobusiness dominent".

Pour Philippe Jehan au contraire, le chef d'entreprise est "tout l'inverse d'un agrobusinessman". "Il a des valeurs catholiques de partage. C'est un gars proche des gens, quelqu'un qui ne s'emporte pas. Une force tranquille", loue le producteur de lait et ancien président du syndicat en Mayenne.

Président d'un groupe agro-industriel

Diplômé d'une école de commerce parisienne, Arnaud Rousseau a notamment travaillé dans le courtage agricole avant de reprendre l'exploitation familiale de Trocy-en-Multien, village de Seine-et-Marne dont il est maire depuis 2014. Il est devenu agriculteur en 2002, peu avant ses 30 ans. Avec son épouse, elle aussi cheffe d'exploitation, et quatre salariés, ce père de trois enfants gère désormais près de 700 hectares - bien au-delà de la moyenne des exploitations de grandes cultures en France (87 hectares).

M. Rousseau est aussi président du groupe agro-industriel Avril, dont il gardera la tête. Ce géant des huiles (près de sept milliards de chiffre d'affaires en 2021), doublé d'une société d'investissement, est peu connu du grand public, si ce n'est pour ses marques Lesieur et Puget. Mais ce n'est qu'une partie de son activité. Le groupe est aussi actif dans l'alimentation des animaux d'élevage (Sanders), les agrocarburants ou encore la chimie des huiles et protéines végétales.

Plus qu'avec Christiane Lambert, éleveuse de porcs qui présidait la FNSEA depuis six ans, c'est avec son prédécesseur Xavier Beulin que la filiation se dessine. Lui aussi avait porté cette double casquette de président de la FNSEA et d'Avril, jusqu'à son décès soudain en 2017. Arnaud Rousseau lui avait succédé à la tête du groupe industriel.

À la FNSEA, Arnaud Rousseau était auparavant chargé des négociations sur la répartition des neuf milliards d'euros annuels des fonds européens de soutien à l'agriculture française (la politique agricole commune ou PAC). Avec lui, le syndicat "a tout fait pour conserver le statu quo", déplore Mathieu Courgeau, éleveur laitier et coprésident du collectif Nourrir, qui réunit 52 organisations pour une refonte du système agricole et alimentaire.

"Une alimentation produite en France"

Dans un entretien accordé à l'AFP, le nouveau patron de la FNSEA a expliqué qu'il avait pour objectif, à l'issue de son mandat de trois ans, que les Français "continuent à avoir une alimentation produite en France, ce qui est de moins en moins le cas" (60% des fruits et la moitié des poulets sont importés). "Aujourd'hui, on a une agriculture qui perd des places dans l'assiette des Français. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette tendance s'inverse".

Comment ? "On a trois grands objectifs. Le premier, c'est de reparler de souveraineté alimentaire et de compétitivité. Le deuxième, c'est attirer des talents dans ce métier (...) et il faut que celui qui entreprend puisse se rémunérer correctement parce qu'il va investir ses économies pour reprendre une exploitation. Le troisième grand chantier, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à sortir du climat d'hystérisation dans lequel on est".

"On est arrivés dans une culture binaire où on est pour ou contre les bassines (de stockage d'eau, NDLR), pour ou contre les phytos (les produits phytosanitaires ou pesticides, NDLR), pour ou contre la viande, dénonce Arnaud Rousseau. Est-ce qu'on peut remettre un peu de rationalité et d'équilibre là-dedans ?" Lobby efficace, la FNSEA a largement façonné la politique agricole française depuis sa création après-guerre. Dans ses combats actuels, elle est en première ligne pour dénoncer les interdictions, sans alternatives, de pesticides ou défendre les "bassines" de stockage d'eau du Marais poitevin . Des positions alignées sur celles du gouvernement sur ces sujets.

Harmoniser les normes européennes

Il est aussi régulièrement reproché à la FNSEA d'alimenter le "productivisme", une agriculture attachée avant tout à faire du volume au détriment de la biodiversité et du bien-être des animaux d'élevage. "Il n'y a pas de climatosceptiques dans le monde agricole, insiste-t-il. Je fais ma récolte 15 jours plus tôt qu'il y a 20 ans". Pour autant, "je ne crois pas qu'on arrive à faire évoluer les gens simplement en leur tordant le bras".

"Il faut qu'on continue à produire, et dire cela, ce n'est pas du productivisme", a-t-il déclaré, défendant la nécessité d'améliorer la "compétitivité" des productions françaises dans un marché ouvert. "La France n'est pas une île, on est dans un marché compétitif. On ne peut pas accepter des décisions (d'interdiction des pesticides, NDLR) qui ne soient pas harmonisées au niveau européen et qui nous mettent en face de concurrents qui ont des avantages. Le sujet, ce n'est pas de défendre les matières actives. Le sujet, c'est qu'on perd des parts de marché. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à produire, ou qu'on produit de moins en moins : moins de fruits, moins de légumes, moins de betteraves demain".

"On a besoin d'une harmonisation européenne, insiste-t-il. Des solutions alternatives commencent à se mettre en œuvre. On a juste besoin de temps et d'adaptation".