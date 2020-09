Qui est David Pontou nouveau président de la Fédération française du bâtiment de la Dordogne ?

La Fédération française du bâtiment de la Dordogne a un nouveau président. Ce vendredi matin, David Pontou a été élu par les adhérents que compte l'association de chefs d'entreprise. Conseiller prud’homal pendant plusieurs années, il est aussi à la tête de l'entreprise familiale. Elle est spécialisée dans la peinture et le ravalement de façade. L'entreprise Pontou a été créée il y a 80 ans par le grand-père de David Pontou et compte une dizaine de salariés. Le chef d’entreprise connaît déjà bien le fonctionnement de la fédération pour avoir été vice-président au sein du bureau.

Un début de présidence marqué par la crise sanitaire

David Pontou succède à Christophe Riou, arrivé au terme des trois années de son mandat. Il prend ses fonctions dans le contexte délicat de la crise qui touche les entreprises à cause de la Covid-19. Plus de 90 % des entreprises se sont arrêtées en Dordogne au moment du confinement. Si l'activité des entreprises revient progressivement à la normale, leur situation reste critique. Elles pourraient connaître une baisse de 15 % de leur chiffre d'affaire par rapport à l'année dernière. D'autant plus, qu'à partir du printemps prochain, elles devront commencer à rembourser le prêt garanti de l'Etat alloué aux sociétés au moment du pic de la crise. Dans son discours, David Pontou a assuré que la fédération mettrait tout en œuvre pour aider les entreprises, saluant notamment le plan de relance du gouvernement présenté jeudi 3 septembre, qui reprend une partie des mesures souhaitées par la Fédération française du bâtiment.