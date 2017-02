Qui est le curiste qui vient dans les Landes ?

Une étude de clientèle sur plus de 1400 curistes donne des espoirs au secteur thermal landais. La clientèle se renouvelle et vient par choix à sa demande.

La dernière étude qualitative datait de 2009. C'est dire si les professionnels attendaient cette nouvelle photographie réalisée par le comité départemental du tourisme et la CCI des Landes, de mars à octobre 2016.

Le curiste vient du grand sud ouest, il vieillit avec près de 67 ans de moyenne d'âge (un an de plus entre les deux enquêtes). La très grande majorité est déjà venue dans les Landes. Mais près d'un quart vient pour la première fois, il y a un renouvellement.

Bon point : les curistes viennent sans attendre que leur médecin le leur dise

Phénomène marquant entre les deux études, les curistes qui viennent d'eux-même sont majoritaires, le médecin n'est plus le prescripteur unique. Cette population de plus en plus connectée choisit des soins préventifs, avant la maladie, convaincue des bienfaits des boues naturelles.

Si Dax a perdu sa place de première, les Landes restent le premier département thermal de France © Radio France - christophe van veen

Mauvais point : on manque d'activités pour distraire les curistes

Un des points à améliorer concerne les activités en dehors des thermes, seuls 60 % en sont satisfaits. En revanche, ce qui revient souvent, c'est le côté familial des cinq stations landaises. La multiplicité des petites structures, longtemps présentée comme un point faible, est louée par la clientèle qui fuit "les usines" de soins à la chaîne qui ont cours dans d'autres départements.

Le secteur thermal génère 172 millions d'euros de ressources pour le département, et entre 2 et 4000 emplois.