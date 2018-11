Michel Gouzon, homme d'affaires périgourdin, se propose d'injecter 350.000 € dans les caisses d'Indiscrète et devenir PDG bénévole de la manufacture de lingerie de Chauvigny. Son but n'est pas de gagner de l'argent, mais de sauver les emplois. Il se confie sur France Bleu Poitou.

Chauvigny, France

Qui est Michel Gouzon et pourquoi veut-il sauver Indiscrète? Cet homme d'affaires originaire du Périgord se confie ce vendredi matin sur France Bleu Poitou, sur ses motivations : il propose de verser 350.000 € dans les caisses de l'entreprise de lingerie féminine de Chauvigny, et devenir PDG bénévole. Un projet mené ni pour l'argent ni pour lui-même, mais pour la manufacture et ses salariées.

Je suis veuf et j'ai perdu mon fils unique. Je n'ai pas besoin d'argent, je préfère aider les autres" - Michel Gouzon

Né dans le Périgord, Michel Gouzon a créé une agence de voyages événementielles dans le monde sportif, avant d'ouvrir deux agences spécialisées dans les médias et les nouvelles technologies. Il est depuis 2012 président d'un parc résidentiel de loisirs sur l'Ile d'Oléron.

Ce qui le séduit chez Indiscrète

Pour Michel Gouzon, Indiscrète le séduit pour "le professionnalisme, le savoir-faire énorme, et ces femmes qui ont vécu une situation dramatique". Il affirme qu'il ne peut pas "passer à côté de cette entreprise, avec ce savoir-faire 100% français".

Il propose d'apporter son expérience, sa rigueur, sa gestion financière et ses compétences.

Son projet pour Indiscrète

Si le plan est accepté, le futur PDG prévoit de créer immédiatement deux emplois : un webmaster et un poste spécialisé dans les nouvelles technologies, pour développer la vente sur Internet.

Il voudrait aussi moderniser l'atelier avec l'ouverture d'une ligne pour les jeunes (16-30 ans) et une ligne de sous-vêtements pour hommes. Il propose aussi de mécaniser les coupes, pour réduire les pertes et affecter ces employées à d'autres postes.

On ne peut pas laisser mourir cette entreprise" - Michel Gouzon

Une audience est prévue le 23 novembre devant le tribunal de commerce de Poitiers, avec deux dossiers sur le bureau des juges :

le plan de continuation déposé par les directrices avec Michel Gouzon

une offre de cession d'Indiscrète

La troisième candidat a retiré son offre au mois d'octobre.

>> ECOUTER : Michel Gouzon, invité de 8h11 de France Bleu Poitou