Qui manifeste et à quel endroit: le point sur le 1er mai dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Les traditionnelles manifestations du 1er mai ne seront pas unitaires dans le département des Alpes-Maritimes. La CFDT ne manifestera même pas. FO se contentera d'un rassemblement devant son union départementale à Nice accompagnée de l'UNSA et de Sud. Quant à la 3ème grande centrale syndicale, la CGT, elle sera la seule à défiler en compagnie de Solidaires et de la FSU. Cette petite union se scindera même en 4 cortèges sur la Côte d'Azur; à Cannes (derrière la mairie), à Antibes (place du Général De Gaulle), à Grasse (Cours Honoré Cresp) et à Nice (devant la gare Thiers). L'ensemble de ces manifestations auront lieu à partir de 10h et 10h30. Nouveauté cette année, la présence plus importante des gilets jaunes et de certaines associations plus politiques comme Attac. Ils souhaiteront être devant. Dans le département, il n'y a pas d'interdiction à manifester. La CGT dit également ne pas craindre les débordements comme c'est le cas sur la capitale qui accueillera les défilés l'après-midi.