Pour réparer les voitures de demain, le rectorat de Lille et Renault s'engagent pour former des apprentis

Le rectorat de Lille et Renault s'engagent, ce mardi 3 mai, à former des apprentis à la maintenance de voitures hybrides et électriques. Car si la demande explose, le secteur manque de bras pour assurer les réparations et l'entretien de ces véhicules.

Il manque entre 200 et 250 techniciens et mécaniciens dans les Hauts-de-France, rien que pour Renault.

La voiture électrique pour tous : c'est l'une des promesses phares d'Emmanuel Macron pour son nouveau quinquennat. Son plan "voiture électrique" prévoit l'installation de 500.000 bornes de recharge d'ici à 2027. Encore faut-il que les garages et concessions aient les moyens et les compétences nécessaires pour réparer et entretenir ces véhicules. Le rectorat de Lille a donc signé, ce mardi 3 mai, une convention avec Renault pour former les apprentis à la maintenance électrique.

Un marché sous tension

Dans le show room Renault de Faches-Thumesnil, près de la moitié des voitures ont des moteurs électriques : "Il y a la Zoé qui marchent très bien, Spring de chez Dacia, et puis toutes les hybrides", détaille Pierre Martin, chef des services techniques. Les clients en sont de plus en plus friands.

Mais pour les réparer, le recrutement de professionnels formés aux technologie électriques ne suit pas, explique-t-il : "Cela génère du délai dans les ateliers, des clients pour lesquels on ne peut pas réparer leurs véhicules. On met parfois plusieurs jours, rien que pour établir un diagnostic de panne. Aujourd'hui, il me manque au moins 5 collaborateurs en mécanique que je pourrais embaucher tout de suite."

Inquiétude pour les années à venir

En tout il manque plus de 200 techniciens et mécaniciens dans la région, rien que pour Renault. Ce qui inquiète Arnault Sautier, directeur de la formation du réseau de l'entreprise : "À terme, 60 à 70% des véhicules auront cette technologie électrique. On va avoir un tel accroissement du parc qu'on est obligé de former les professionnels mais aussi d'amener d'autres personnes vers ces technologies, en particulier les jeunes."

Le lycée professionnel Alfred Mongy, à Marcq-en-Barœul, a été choisi en test pour former des alternants et des professionnels à partir de la rentrée prochaine. A terme, un lycée professionnel par département des Hauts-de-France proposera des formations en alternance en partenariat avec Renault.

La région est déjà en pointe sur la fabrication de ces voitures électriques ou hybrides, avec les trois usines Renault de Douai, Maubeuge et Ruitz qui forment la Renault Electric City et qui produiront 400.000 véhicules électriques par an à l’horizon 2025. Les projets d'implantation d'usines de fabrication de batteries électriques se multiplient, à Douvrin, Dunkerque et Douai par exemple.