Qui pour reprendre le groupe Casino ? Deux repreneurs milliardaires en lice

Ils sont désormais officiellement candidats. Mardi, le groupe Casino a rendu public le nom des deux repreneurs en lice pour racheter le groupe, en grande difficulté financière. Il s'agit du duo de milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, d'une part, et du trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, d'autre part.

Les deux propositions ont été étudiées mardi par le conseil d'administration de Casino, à l'issue duquel le groupe a communiqué dans la soirée des détails chiffrés sur chacune d'elles. Elles seront examinées par les créanciers du distributeur mercredi.

Deux projets concurrents

Ces deux projets, concurrents, ont quand même des points communs. Le premier point commun, c'est l'urgence de restructurer la dette de Casino, 6,4 milliards d'euros de dette nette. Cela veut dire que l'on explique aux créanciers qu'ils ne seront pas remboursés, mais qu'en échange, ils entrent au capital de Casino en devenant actionnaires.

L'autre point commun aux deux offres : c'est l'injection rapide de liquidités pour la relance commerciale du groupe Casino. Le duo Kretinsky / Ladreit de Lacharrière promet 1,350 milliard d'argent frais et assure qu'il n'est pas question de se séparer des hypermarchés, ni de CDiscount. C'est ce duo qui semble avoir la faveur des banques et de la direction actuelle de Casino, mais, mardi soir, Casino a indiqué que leur offre ne faisait "pas de mention explicite du niveau de maintien de l'emploi".

En face, le trio Niel / PIgasse / Zouari propose 900 millions d'argent frais (pour moitié sous forme de fonds propres et, pour l'autre moitié, d'une émission de dette), mais assure avoir le soutien de bon nombre de créanciers de Casino, ce qui lui permettrait d'ajouter 600 millions à court terme et donc, de monter à 1,5 milliard d'euros. D'autre part, l'offre du trio, prévoit, elle, le "maintien du niveau d'emplois" actuel au sein du groupe, a précisé Casino dans son communiqué de mardi soir.

Siège social maintenu à Saint-Étienne

Casino emploie 200.000 salariés dans le monde, dont un quart en France, sous des enseignes bien connues comme Franprix, Monoprix ou Pao de Açucar au Brésil. En revanche, chaque repreneur potentiel promet de conserver le siège social de Casino à Saint-Étienne. Maintenant, ce sont les deux conciliateurs nommés par le tribunal de commerce de Paris qui doivent trancher entre les deux offres.