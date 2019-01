Qui sont ces grands patrons formés par l'UTBM à Sevenans?

Sevenans, France

Alors que l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard fête ses 20 ans ce mois de janvier 2019, Ghislain Monthavon détaille avec une certaine fierté les parcours de ceux qui ont été formés au sein de l'établissement : "Vous avez un pilote de chasse dans l'armée de l'air qui est un diplômé de l'UTBM. Il y a aussi cet ancien étudiant qui a crée sa start-up aux Etats-Unis, qui l'a revendue à Apple, et qui travaille maintenant pour Apple. Il est en parralèle professeur à Harvard et au MIT. 150 ingénieurs diplômés de l'UTBM travaillent à la Silicon Valley". 8000 ingénieurs ont ainsi été formés par l'établissement de Sévenans.

Le directeur de Flex'n'gate à Audincourt, à la tête de 1200 salariés, formé à l'UTBM

Jean-François Frete, 58 ans, a commencé à travailler à l'âge de 18 ans comme ouvrier à PSA Sochaux : "J'étais sur les lignes de montage, je montais les sièges, les roues. J'ai réalisé des missions de dessin industriel dans différents services mais on me disait toujours tu n'as pas de diplôme, tu n'as qu'un CAP. Si tu veux être technicien, tu dois passer ton baccalauréat. J'ai donc pris un an en formation continue, en cours du soir".

Bac mention bien en poche, il se dirige vers le Conservatoire national des arts et métiers, où il obtient l'équivalent d'un Bac+2, puis vers l'UTBM. A l'âge de 30 ans, et alors qu'il travaille toujours pour Peugeot, il entame une préparation d'intégration à l'UTBM : "Cela a été très difficile. Je travaillais de 7h30 à 17h, puis j'allais en cours, je rentrais à 21h, puis je bossais mes devoirs jusqu'à 1h et demi, et je reprenais le boulot. Y compris les week-ends. Cela m'a permis d'intégrer en formation continue l'UTBM sur 3 semestres, en conception systémique de produits". Il se souvient de "professeurs et d'intervenant passionnants " et c'est pendant sa formation à l'UTBM qu'il intègre Flex'n'gate, à l'époque ECIA. Il gravit les échelons, prend la tête de l'usine de Burnaupt en Alsace pendant 9 ans, avant de se voir confier la direction de celle d'Audincourt en novembre 2017. Cet ancien de l'UTBM est donc désormais le deuxième plus gros employeur du pays de Montbéliard.

Le directeur général de Cristal est également un ancien étudiant de l'UTBM

Emmnauel Brugger est directeur général de Cristel, à Fesches-le-Chatel, dans le Doubs. Il a commencé à travailler dans les ateliers de l'entreprise qui produit des ustensiles de cuisine de luxe : il soudait les casseroles pendant les vacances, en parallèle de ses études. Dans les années 90 il intègre alors l'UTBM, en alternance : "tout en travaillant chez Cristel, j'assistais aux TD et aux TP, je rattrapais les cours à la maison, et j'étais sanctionné comme un étudiant traditionnel. Ce qui était important pour moi, c'était que la formation était généraliste : on est des bons ingénieurs dans le domaine qu'on a choisi mais on est aussi formés aux ressources humaines et à la finance de l’entreprise, ce qui nous permet d’être pertinents quand on met les pieds dans une PME.