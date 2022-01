Qui sont les touristes qui visitent la Côte d'Azur ?

Après une année 2020 catastrophique pour le tourisme, l'année 2021 a marqué un début de retour des vacanciers sur la Côte d'Azur. Plus de 7 millions de touristes sont venus en 2021. Cela représente une hausse de 15% par rapport à 2020, mais c'est toujours loin du niveau de 2019. 11 millions de voyageurs avaient visité la Côte d'Azur.

Qui vient donc passer ses vacances au soleil face la Méditerranée?

La clientèle étrangère était toujours majoritairement absente de la Côte d'Azur l'année dernière, elle n'a représenté que 37% des nuitées dans les hébergements Azuréens. Parmi les présents, Les voyageurs américains ont été remplacés par les européens. Les Etats-Unis ne sont plus que les 5èmes fournisseurs de touristes avec 9% des voyageurs. Devant eux on retrouve l'Italie (12%), le Benelux (11%), l'Allemagne (10%) et la Suisse (9%).

Les autres provenances des touristes sont aussi européennes. Les voyageurs arrivant de Grande-Bretagne et d'Irlande représentaient 9% du total, ceux d'Europe de l'Est 7% et ceux de Scandinavie 6%. Seul le Moyen-Orient fournit plus de voyageurs que le reste de l'Europe avec 8% du total.

Les touristes asiatiques et Russes eux sont restés quasiment absents de la Côte d'Azur cette année, leur nombre a connu une baisse de 90% par rapport à 2019.

En revanche il y en a qui viennent plus qu'avant! C'est le cas des Belges, Luxembourgeois et Néerlandais et Suisses. Leur nombre a augmenté de près de 20% par rapport à 2019!

Une bonne reprise économique

Les touristes sont moins nombreux qu'en 2019 mais ils dépensent en moyenne beaucoup plus! La dépense journalière a plus que doublé pour la clientèle étrangère passant d'un peu moins de 60 euros à presque 120. La clientèle française elle dépense autant qu'en 2020 avec 70 euros par jour.

La bonne nouvelle économique se confirme du côté des hôteliers. Ils ont retrouvé un taux d'occupation de quasiment 50% (65% en 2019) et leur chiffre d'affaire a bondi de 78% par rapport à 2020.

Selon les prévisions de l'Aéroport de Nice, le retour des touristes devrait être encore progressif pour retrouver son niveau d'avant crise en 2024. Mais le retour de la clientèle américaine sur la fin d'année 2021 fait entrevoir une belle embellie pour 2022.