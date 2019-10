Qui veut devenir conducteur de car ?

PACA, France

Il n’a jamais été aussi difficile de trouver des conducteurs de car dans le sud de la France. Chacun des participants à la table ronde de la Fédération Nationale de Transport de Voyageurs Paca l’a confirmé la semaine dernière à Aix-en-Provence. A la faculté de droit, le syndicat professionnel a réuni des transporteurs, des collectivités territoriales, des services de l’Etat et des représentants de l’emploi et de l’insertion.

“Tous sont unanimes, constate Laurent Benvenuti, délégué régional de la FNTV. 68 % des entreprises du secteur du transport routier de voyageurs ont des difficultés à recruter, mais aussi à fidéliser leurs salariés. Nous devons trouver des solutions structurelles pour sortir de l’impasse”. D’ici les douze prochains mois, selon un sondage réalisé auprès des entreprises adhérentes à la Fédération, près de 500 conducteurs doivent être recrutés. Et ce n’est qu’un début car la moitié des salariés du secteur sont aujourd’hui âgés de plus de 50 ans.

L’apprentissage pour faire naître des vocations

Face à cette crise de recrutement, l’une des premières solutions avancées lors de cette réunion est l'abaissement de l’âge d’accès à la conduite des cars à 18 ans. Aujourd’hui, il faut avoir 21 ans pour les formations longues, et 23 ans pour les formation courtes. Mais il y a encore des freins à une telle mesure. “Il faut plutôt miser sur l’apprentissage, estime Maxime Dumont, président de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle du transport. On y entre dès l’âge de 16 ans et la formation est plus longue. Les apprentis apprendront à conduire au CFA. Ils auront donc largement les trois ans de conduite pour les autoriser à prendre le volant d’un car à 19 ans.”

Réduire le temps partiel

Autre piste pour donner envie à des jeunes de se former aux métiers du transport routier des voyageurs : moderniser le cadre social. Aujourd’hui, les commandes publiques qui assurent 80 % du chiffre d’affaire des entreprises du secteur portent notamment sur du transport scolaire. Cela n’offre que du temps partiel aux conducteurs. “On est obligés de faire travailler nos salariés en service coupé, le matin puis le soir, reconnait Sophie Camolli au service des ressources humaines de la régie départementale des transports des Bouches du Rhône. Mais on est en train de réfléchir à des solutions pour réduire le temps partiel. Augmenter d’abord le quota d’heures. On pourrait aussi proposer différents métiers pour permettre aux conducteurs d’avoir une rémunération satisfaisante”.

Avant que les collectivités locales revoient à la hausse leur demande, la FNTV Paca souhaite également lancer des opérations collectives de formation de nouveaux conducteurs et conductrices dans les six départements de la région Sud. l