Qui veut installer un foodtruck sur l'aire de Nouhant ?

Nouhant, France

"C'est vraiment pour apporter du service aux usagers sur l'aire, et pour renforcer la sécurité routière en leur permettant de faire une pause plus longue. Et on veut aussi promouvoir le territoire et le développement local", détaille Muriel Passounaud-Lopez, cheffe du service Qualité et Relations avec les usagers de la DIRCO.

Depuis le 21 décembre 2018, la direction interdépartementale est à la recherche de projets de restauration ambulante, pour déjeuner sur le pouce, sur deux aires distinctes : l'aire du Loubier (Haute-Vienne) et l'aire de Nouhant en Creuse, sur la RN145 dans le sens Montluçon-Bellac.

C'est une aire de repos très fréquentée, sur un axe très fréquenté, et le plus loin possible des autres axes de service."

L'emplacement choisi par la DIRCO peut en étonner certains : il n'y a que des sanitaires actuellement sur l'aire de Nouhant. Muriel Passounaud-Lopez défend pourtant le choix de sa direction : "On ne veut pas fausser la concurrence des autres aires de services. C'est une première étape : il s'agit d'une expérimentation sur un axe structurant. Si demain l'aire rencontre un vif succès, on n'est pas du tout fermé à l'idée d'aller sur d'autres aires de repos."

La demande est là

L'appel à projets est né de propositions reçues par la DIRCO (Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest) : "On a déjà eu une dizaine de demandes spontanées de foodtrucks et ça nous a interpellé. On avait fait un premier appel à projets, mais trop tardivement. Là on laisse aux gens la possibilité de programmer leur implantation sur un an, donc on espère vraiment avoir un retour." D'autant plus que ça marche ailleurs : en Bretagne, la direction interdépartementale a initié ces projets il y a trois ans. "Depuis, ils ouvrent chaque année de nouvelles aires aux foodtrucks, et se lancent aussi dans les dépôts de pain." Un exemple que la DIRCO aimerait reproduire chez nous.

Un cahier des charges à respecter

L'appel à projets de la DIRCO s'accompagne d'un cahier des charges précis : "On a des critères sur les produits proposés, on va aussi juger sur la qualité et sur le confort des installations proposées, et sur la prise en compte du développement durable." Les circuits courts et les produits issus de l'agriculture biologique sont ainsi privilégiés. L'ensemble du cahier des charges de l'appel à projets est disponible en ligne, comme le règlement de la consultation.