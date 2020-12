Quiberon : avec la crise sanitaire, à la criée de Quiberon le poisson vivant connait un coup d'arrêt en 2020

En 2015, la criée de Quiberon est la première en France à se lancer dans la vente de poisson vivant. Les bateaux, fileyeurs et ligneurs, pêchent autour de Belle Ile, Houat et Hoedic. En 2018, la criée a vendu 7 tonnes 3 de poisson vivant, bar, turbot, daurade ou encore lotte. Cette année, 2 tonnes.

La crise sanitaire et la fermeture des restaurants sont passées par là. Seules 2 tonnes de poisson vivant ont été vendues cette année à la restauration, principalement des restaurants japonais à Paris qui pratiquent l'ikéjimé, cette technique ancestrale d'abattage, qui consiste à neutraliser le système nerveux du poisson avant de le saigner. Résultat : moins de stress pour l'animal et donc une chair de meilleure qualité. Le poisson vivant, c'est une niche pour la criée de Quiberon. Sur 1400 tonnes, en 2018, donc, la criée a commercialisé 7 tonnes 3 de poisson vivant. En 2019, seulement 4 tonnes 7 étaient vendues. Jean Marc Lizé, le directeur de la criée de Quiberon explique : "La raison en est simple, les bateaux ne pêchent pas tous en même temps. Il y a des périodes de l'année où les poissons à valoriser sont moins présents. C'est une pêche techniquement compliquée et l'an dernier on a connu pas mal de coups de vent qui sont préjudiciables pour les petits bateaux".

En 2020, Covid oblige, le poisson vivant connait une forte baisse

"Les restaurants sont fermés maintenant depuis de longues semaines, la météo n'a pas non plus été toujours clémente", précise Jean marc Lizé, "mais nous avons bon espoir qu'avec la réouverture des restaurants, ce marché connaisse une bonne reprise". Car des tentatives de vente, ailleurs que dans les établissements parisiens, ont fait long feu, comme un essai d'exportation vers Dubaï. Le poisson est bien arrivé vivant, mais l'empreinte carbone laissait à désirer !

Juin ou juillet 2021 pourrait être synonyme de relance

La criée avec l'appui de la ville de Quiberon a investi dans l'extension des bassins et la création d'un atelier où serait pratiquée la méthode ikéjimé. "A terme, en restant raisonnable, si nous pouvons réaliser 10 tonnes de vente de poisson vivant, ce serait vraiment bien, tout en restant irréprochable sur la traçabilité et la qualité", précise Jean Marc Lizé.