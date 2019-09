Quiberon : la réouverture du bureau de poste après 15 mois de fermeture

Il y a un peu plus de 15 mois une explosion provoquée par le gaz soufflait plusieurs bâtiments du centre ville de Quiberon. Le bureau de poste, notamment, était endommagé. Après des travaux sur une partie des locaux, les guichets ont de nouveau ouvert ce lundi. A la satisfaction des habitants.

Quiberon, Morbihan, France

C'est Raymonde, une quiberonnaise, qui a été la première à se présenter. Elle était un peu en avance. 10 minutes avant l'ouverture des portes. Un moment qu'elle attendait depuis 15 mois. "Même si un bureau temporaire avait été installé dans l'office de tourisme de Quiberon, le bureau de poste, le vrai, c'est quand même mieux", précise Raymonde.

Dès l'ouverture, une file d'attente s'est formée devant les 2 guichets © Radio France - François Rivaud

A l'intérieur, une fois l'ouverture effective, les habitants retrouvent leurs habitudes. Comme Christophe, qui expédie des colis à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle à Quiberon. "C'est quand même plus pratique, dit -il, il y a plus de place, ça va plus vite".

Les travaux ont coûté 600 000 euros.

La Poste a joué de malchance : après l'explosion, il y a la découverte d'amiante fin 2018 puis le 1 er mai, un incendie endommage fortement la partie courrier du bureau de poste. Conséquence : les travaux continuent pour ce secteur et les 13 facteurs continuent de travailler à partir de la poste de Saint Pierre Quiberon. Le distributeur automatique de billets, endommagé également par l'incendie, sera de nouveau en service dans plusieurs semaines.

Le local courrier du bureau de poste de Quiberon est toujours en travaux © Radio France - François Rivaud

200 personnes fréquentent quotidiennement le bureau de poste de Quiberon. C'est beaucoup plus pendant la saison estivale.