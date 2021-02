Plusieurs centaines de personnes manifestent dans le Finistère pour l'emploi et les services publics

Environ 200 personnes se sont mobilisées jeudi 4 février à Quimper, à l'appel de plusieurs syndicats. 250 à 300 personnes ont manifesté également à Brest, pour défendre l'emploi et les services publics.

Enseignants, intermittents du spectacle, personnels de santé… Environ 200 personnes ont manifesté jeudi 4 février à Quimper, à l'appel de la CGT, FSU, Solidaires et FO 29 pour la défense de l'emploi et des services publics. A Brest, 250 à 300 personnes se sont également mobilisées. Des rassemblements sont aussi prévus à Morlaix, Carhaix et Quimperlé.

Hausse des salaires pour la santé

Dans le cortège quimpérois, des salariées de la maison de retraite pour personnes handicapées de Saint-Yvi, qui ont débrayé pour "demander à être intégrées dans le Ségur de la santé", qui prévoit une revalorisation de salaire pour les personnels de santé.

Pauline, qui travaille dans l'audiovisuel, est aussi là en "solidarité" avec les personnes les plus touchées par la crise. "Le fait que cette mobilisation soit interprofessionnelle m'a motivée à venir", affirme-t-elle. "On a tous besoin de se serrer les coudes, d'être unis face à cette crise." Vanessa, elle, proteste contre la fermeture des lieux culturels. "On a besoin de culture, de vie, il est temps que ça reprenne !"

Des licenciements en forte hausse

Le nombre de licenciements a explosé avec la crise sanitaire liée au Covid-19 : la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares) comptait en janvier 84.130 ruptures de contrats de travail envisagées dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), contre 30.562 sur la même période en 2019.