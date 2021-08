Quimper : Cummins veut se séparer de sa branche filtration, quel avenir pour les 400 salariés du site ?

Quel avenir pour les 400 salariés de l'entreprise Cummins, à Quimper, qui fête cette année le 40e anniversaire depuis le début de la production lancée en 1981 (alors sous l'appellation Fleetguard) ? La question est posée depuis l'annonce qui vient de leur être faite début août. Selon les infos de France Bleu Breizh Izel, le groupe américain vient de leur faire part de son intention de se séparer de sa branche filtration, dont fait partie le site quimpérois, alors qu'on fabrique ici notamment des filtres à gazole, à air, à eau, à huile pour les camions, les bus ou les engins de chantier.

"Alternatives stratégiques" pour les uns, "s'en séparer" pour les autres

C'était mardi 3 août, il y a deux semaines, en plein pendant les congés de nombreux salariés. A 13h, lors d'une réunion en visio-conférence avec le siège américain, ils apprennent donc que Cummins veut explorer, comme le dit la version officielle, "des alternatives stratégiques" pour son unité filtration. "De s'en séparer" précise des salariés ayant suivi cette réunion, et David Pico, élu CGT, confirmant avoir entendu la même chose. Soit pour en faire une entité à part entière avec un nouveau nom et prospecter de nouveaux marchés, soit pour la vendre. Cummins se laisse de douze à dix-huit mois de réflexion pour choisir, poursuivent des employés.

L'activité est paradoxalement en croissance à Quimper

La branche filtration emploie 4.000 salariés dans le monde, environ 400 CDI à Quimper et des intérimaires car l'activité est paradoxalement en croissance et bénéficiaire. Elle pèse 1 milliard 200 millions de dollars dans les près de 20 milliards de vente du groupe en 2020. Mais, entre les lignes, les salariés comprennent que "Cummins veut se détacher de ses activités diesel pour privilégier l'hydrogène et l'électrique". Pourtant, selon nos informations, un gros client, Volvo, est en train d'investir par exemple sur le site quimpérois portant sa capacité à une petite dizaine de lignes de production avec début de cette activité en septembre. De nouveaux modules de filtration sont aussi en projet.

Analyser les véritables intentions du groupe

C'est la raison pour laquelle le syndicat CGT se dit "surpris par cette annonce qui ne semble pas s'accorder avec un contexte quimpérois perçu par tous comme positif" et dit vouloir "analyser les véritables intentions du groupe". Si l'heure n'est pas encore à l'inquiétude auprès des salariés rencontres à la sortie de l'usine, elle est davantage au questionnement puisqu'ils ont été convoqués "à la hâte" comme le dit la CGT. "La société autonome serait pour nous la meilleure des solutions. Si c'est vendu, par exemple à un concurrent, ça sera moins bien. Après, il y a le risque du fonds de pension qui serait là pour presser le citron. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'emploi ne serve pas de variable d'ajustement sur ce projet" martèle David Pico, élu CGT.

Un affichage interne explicite a été déployé au sujet de cette décision de Cummins et des réunions par groupe ont suivi, menées par le directeur du site. Joint ce lundi, Yves Ruellou refuse de faire tout commentaire.

Le communiqué de Cummins (en anglais)

Cummins is also announcing today its exploration of strategic alternatives for its Filtration business unit. Potential strategic alternatives to be explored include the separation of the business into a stand-alone company.

Cummins Filtration, founded by Cummins in 1958, is a recognized leader in the filtration space, with a strong technological base of expertise and patents. Cummins Filtration has grown consistently, and as an independent company, would have the opportunity to accelerate growth as it further diversifies into new products and end markets. Cummins Filtration is a premier filtration platform with a broad portfolio of products for use in on-highway, heavy, medium, and light-duty trucks, off -highway industrial equipment, and power generation systems. The business benefits from a large installed base with comprehensive aftermarket coverage driving recurring revenue and cash flow visibility; and has a leading global footprint across many key regions; including North America, India, and China. Cummins Filtration is well-positioned for continued growth, sustained margin performance, and strong free cash flow generation. In 2020, the business had sales of approximately $1.2 billion.

The Cummins Board, along with management, believes a separation could realize value for Cummins and its stakeholders by, among other things, unlocking value for shareholders, enabling further enhanced focus on key strategic initiatives and empowering continued innovation in core and new technologies to power a more prosperous world. The Cummins Board and management also believe that a separation could simultaneously result in material benefits for Cummins Filtration, including:

Sharpened strategic focus

Increased operating flexibility and resources to capitalize on growth opportunities

Tailored capital allocation focused solely on Cummins Filtration’s growth and value creation strategy

Enhanced value for Cummins Filtration’s employees, customers, and other stakeholders

Chairman and CEO Tom Linebarger stated, “Cummins Filtration is a technology leader with global presence and significant runway for continued growth. We expect that the strategic alternatives we are considering will result in enhanced value for our stakeholders, and position Cummins Filtration to take advantage of enhanced opportunities to invest in organic and inorganic growth.”

The execution of this exploration process is dependent upon business and market conditions, along with a number of other factors and considerations.