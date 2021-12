Quimper : des associations démarchent les demandeurs d'emploi dans une supérette

"Bonjour Madame ! Est-ce que vous connaissez des demandeurs d'emploi ? Ou vous êtes vous-même en recherche d'emploi ?" Ce mardi matin, des salariées d'Actife Quimper Cornouaille et de la Mission locale accueillaient les clients du Carrefour Contact de Penhars-Kermoysan, à Quimper. "Les demandeurs d'emploi viennent moins vers nous, donc c'est une nouvelle façon d'entrer en contact avec eux, explique Delphine Binard, directrice de l'association Actife. Depuis un an ou deux, on sent une démobilisation. Avec le Covid, les gens sont restés chez eux et ont eu du mal à en sortir une fois la période terminée. Ils mènent leur recherche d'emploi tous seuls et sont un peu déconnectés des institutions."

Georges, qui cherche un poste de comptable, ne s'attendait pas à tomber sur des professionnels de l'insertion en allant acheter le pain : "c'est une bonne chose d'avoir un service qui vous accueille aussi chaleureusement. Je suis plus optimiste pour la suite." Il a obtenu un rendez-vous avec une conseillère d'Actife.

Des entreprises également présentes

Plusieurs chefs d'entreprise étaient aussi présents, tous issus du secteur du BTP qui peine à recruter : "dans mon entreprise, par exemple, on recherche des maçons et ça devient de plus difficile de trouver des jeunes qui veulent exercer ce métier, confie Umit Caska, gérant de l'entreprise CSK. On est prêt à les former s'il le faut, tant qu'ils sont motivés !"

Plusieurs demandeurs d'emploi étaient intéressés. Ils seront convoqués prochainement pour des entretiens.