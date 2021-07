Quimper : l'idée d'un pass sanitaire obligatoire au restaurant fait grincer des dents

Clara est attablée avec des amis autour de la terrasse d'une crêperie, place au Beurre. Dans son assiette, une Nordique au jambon, crème fraîche et fromage. C'est peut-être le dernier restaurant pour Clara qui n'a reçu qu'une seule dose du vaccin. "Si le pass sanitaire était obligatoire, je n'aurais pas pu manger à cette table", constate-t-elle, "en vrai, je ne trouve pas ça très juste. Je ne suis pas pour l'idée d'un pass sanitaire pour le restaurant". La mesure fait partie des recommandations du Conseil scientifique et pourrait probablement être annoncée lors de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron ce lundi.

"Encore des QR codes"

Forcément, l'idée ne plaît pas forcément aux restaurateurs quimpérois. "Si elle se concrétisait, on rajouterait encore une couche au casse-tête. Déjà que les clients ne savent plus comment réagir : a-t-on le droit de s'asseoir en intérieur, à l'extérieur, quelles sont les contraintes particulières ? Il va vraiment falloir informer encore plus les clients et faire preuve de pédagogie. Il y aura surement encore toute une série de QR codes ou de jauges, qui sait ? ", se questionne Patrick de Rugeriis, du restaurant Kafeen.

À la crêperie Sucré Sallé, la gérante, Valérie Melguen, n'a pas envie de faire la police. Elle se bat déjà rien qu'avec le registre papier : "c'est déjà difficile d'inscrire leurs noms, les numéros de téléphone, il y en a qui rechignent ! Alors, avec le pass sanitaire, on va y passer encore plus de temps. C'est nous allons qui allons devoir faire la police, alors que ce n'est pas notre métier ! On a déjà bien assez à faire pendant le service."

Une nouvelle source de conflits pour la patronne et c'est sans compter l'argument économique. Seulement 39% des français ont reçu les deux doses nécessaires à la présentation d'un pass sanitaire. C'est autant de clients en moins dans les restaurants.