Quimper : la galerie du chapeau rouge à bout de souffle

Après H&M en décembre dernier, c'est la franchise Best Mountain qui met aujourd'hui la clef sous la porte, laissant la galerie du chapeau rouge un peu plus en difficulté. Sur les vitrines vides, des affiches indiquant "fermeture définitive", "locaux disponibles" ou encore "grand déstockage" sont collées ça et là. Seuls trois commerçants, la librairie Ravy, la biocoop et l'opticien Optipop sont encore présents. En cause, le prix des loyers, bien trop élevés selon les commerçants restants. Le bailleur, Arkea, refuse pour autant toutes négociations. "On a essayé de communiquer avec eux, de trouver des solutions mais ça a toujours été refusé, ils restent têtes baissées sur leurs loyers, bien trop élevés pour un centre-ville comme Quimper, _ce n'est plus viable de rester ici_", confie Emmanuel Velly, salarié de l'opticien Optipop.

La mairie de Quimper veut dynamiser la galerie

Valérie Durrwell, adjointe à la marie de Quimper, élue au commerce, reste positive : "On a la volonté ferme et vissée au cœur d'aider au maximum au développement de cette _galerie, qui a perdu en dynamisme mais qui est un lieu avec beaucoup d'avenir_", déclare-t-elle. Elle annonce également des animations à l'extérieur de la galerie, lorsque la situation le permettra.