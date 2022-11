Quimper : la KempeR’Ose signe un record avec plus de 60 000 euros récoltés

De rose sur le cœur et de l'or dans les caisses. La 4ème édition de La KempeR’Ose a rendu ses chiffres : et ils sont historiques ! La course pour la lutte contre le cancer du sein c'était dimanche 2 octobre à Quimper, elle a réunit 4 800 participants. Mais surtout, elle a permis de récolter 66 022 €. C'est deux fois plus que l'année dernière et six fois plus qu'en 2019.

"Vous pouvez être fiers ! Bravo et rendez-vous pour la 5e édition le dimanche 1er octobre 2023 à Quimper !", se réjouissent les organisateurs.

Cette année, il y a 7 bénéficiaires, notamment plus de 30 000 euros pour Innoveo des CHU de Brest, Quimper et du centre hospitalier de Douarnenez. "Cette année, nous avons innové en apportant "le soin" au plus proche des patients avec 3 actions délocalisées", détaille l'organisation.

