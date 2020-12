Quimper : les chèques cadeau pour soutenir les commerçants victimes de leur succès

A partir de ce mercredi 9 décembre et jusqu'à samedi 12 décembre, 500 chèques cadeau sont vendus à l'office de tourisme de Quimper pour soutenir les commerces locaux. Pour un chèque acheté, le second est offert, une aubaine à l'approche des fêtes.

Jusqu'à samedi 12 décembre, 500 chèques cadeau sont mis en vente à l'office de tourisme de Quimper, en collaboration avec les Vitrines de Quimper et la Ville. A raison de 100 tickets par jour - 200 samedi -, les chèques cadeau visent à soutenir le commerce local. Pour un chèque de 20 euros acheté, le second du même montant est offert, à utiliser dans 80 boutiques.

Beaucoup de Quimpérois attendaient déjà leur tour une heure avant l'ouverture de l'office de tourisme. © Radio France - Adeline Divoux

Ce mercredi en début d'après-midi, si vous vous êtes baladés en ville, vous avez peut-être constaté une longue file d'attente vers l'office de tourisme. Et pour cause, les Quimpérois sont arrivés, pour certains, près d'une heure avant l'ouverture des ventes pour être sûrs de décrocher le sésame. Certains n'ont d'ailleurs pas pu en bénéficier aujourd'hui, mais d'autres ventes sont prévues jeudi et vendredi à partir de 13h30 et samedi à partir de 10h.

Les chèques cadeau sont limités à deux par personne. © Radio France - Adeline Divoux

Pour en bénéficier, il suffit de présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile (à Quimper) de moins de trois mois.