Quimper : les commerçants économisent-ils l'énergie ?

L'éclairage est souvent le premier poste sur lequel les commerces peuvent agir pour faire des économies d'énergie. Chez Mousqueton, rue Saint-François, une boutique de vêtements marins revisités et colorés, on opère déjà des petits changements pour économiser l'énergie. "On éteint les lumières entre 13 heures et 14 heures, quand nous sommes fermés" explique Véronique, gérante de la boutique. La vitrine est également éteinte la nuit, mais ce n'est pas nouveau. "On va profiter de l'éclairage pour chauffer la boutique" et ainsi, baisser le thermostat dans la boutique, poursuit-elle.

Dans la même rue, chez Ma Kibell, une boutique de cosmétiques, Vanessa a prévu sa doudoune pour éviter d'allumer le chauffage. Récemment, le magasin a changé le type d'éclairage. "On est passé d'ampoules classiques à des ampoules LED. L'éclairage est meilleur et on consomme beaucoup moins" détaille-t-elle.

Près de la cathédrale Saint Corentin, Rabi, crêpier à l'Ambassade bretonne, a pris de nouvelles habitudes. Les réfrigérateurs de boissons fraîches sont éteints le soir, les biligs et la machine à café, eux, sont débranchés. Des petits gestes pour économiser l'énergie mais aussi pour faire baisser la facture alors que les prix de l'électricité et du gaz vont encore augmenter en 2023.