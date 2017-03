Quimper : ouverture imminente et attendue du Centre des Congrès du Chapeau Rouge

L'inauguration était au départ prévue le 28 janvier. Elle aura finalement lieu début avril. Le chantier avait même débuté en 2014 mais avait été stoppé après la découverte d'amiante. A J-4 du premier événement, "Recevoir en Cornouaille", il reste tout de même quelques finitions.

Les travaux auront duré finalement plus d'un an. Leur coût : plus de neuf millions d'euros. Mais le bâtiment devait répondre aux critères attendus pour un centre des congrès de ce type. A quelques jours de l'ouverture, il reste encore quelques finitions. "On a dû faire face à des problèmes de chantier ou à des difficultés de la part des entreprises", explique Claire Lévry-Gérard, la Vice-présidente de Quimper Communauté.

Encore quelques finitions au rez-de-chaussée

Quatre ouvriers sont d'ailleurs toujours au travail sur le chantier. Le rez-de-chaussée n'est pas encore tout à fait terminé. L'odeur de peinture est forte et il reste des travaux de menuiserie. Mais le gros-oeuvre, les sols et les peintures sont quant à eux terminés.

Quelques finitions sont encore en cours au rez-de-chaussée. Quatre ouvriers travaillent actuellement sur le chantier © Radio France - Soisic Pellet

Au dernier étage, 350 mètres carrés avec terrasse panoramique

La salle, au dernier étage, est elle dédiée aux cocktails. Des évènements traiteurs pourront y être organisés. Une salle immense, de 350 mètres carrés, avec une terrasse panoramique, "quasiment 360 degrés sur tous les toits de Quimper", précise David Puget, directeur de Quimper Evènements.

Près de 400 personnes pourront être accueillis dans la salle plénière. © Radio France - Soisic Pellet

Dans la salle plénière, des strapontins pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes. Les sièges peuvent également être rabaissés pour recevoir près de 700 personnes.

C'est le centre des Congrès 2.0 ! David Puget, directeur de Quimper Evènements

Les équipements ont également été pensés, notamment technologiques. Des écrans géants, avec possibilité de faire des captations vidéos et audios, même à distance. Le bâtiment est également entièrement équipé de la fibre, avec du wifi accessible dans tout le bâtiment.