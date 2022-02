La Ville de Quimper propose à deux étudiants de partir au Québec pour un job d'été

Doriane Le Treust et Antoine Dubedout

Après deux ans d'arrêt à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, les échanges reprennent entre la Ville de Quimper et celle de Val d'Or, au Québec. Les deux communes proposent aux étudiants de candidater pour participer à cette expérience professionnelle. Pour être sélectionné, il faut avoir “une belle motivation” souligne Doriane Le Treust, adjointe chargée de la solidarité internationale et de l’animation des jumelages de la Ville de Quimper.

Deux étudiants sélectionnés

Il faut aussi être âgé de 18 à 30 ans, avoir le bac, être toujours étudiant et avoir des parents habitant Quimper. Aucun niveau d’études n’est requis.

Les volontaires doivent envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 28 février à l’association Cornouaille-Québec. Ils seront ensuite convoqués à un entretien pour exprimer leurs motivations. A l'issue, deux étudiants sont sélectionnés.

L’échange, déjà en pratique depuis plusieurs années, consiste à envoyer deux étudiants quimpérois à Val d’Or, petite ville minière du nord-ouest de la Belle Province et recevoir deux étudiants québécois à Quimper.

Echanges familiaux

Chaque jeune est reçu par la famille d’accueil des étudiants participants. C’est pour cette raison “qu’il n’est pas obligatoire, mais largement souhaitable que la famille quimpéroise qui envoie un de ses enfants puisse aussi recevoir un étudiant”, précise Antoine Dubedout, président de l’association Cornouaille-Québec.

Une fois sur place, les étudiants ont un emploi dans la municipalité de chaque ville. Selon les besoins, ils seront dirigés à la médiathèque, au musée, ou aux espaces verts…Comme tous les jobs d’été, une rémunération est prévue.

Pour candidater, les lettres de motivation et CV sont à envoyer à l’adresse suivante : presidentcornouaillequebec@gmail.com. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Antoine Dubedout, président de l’association Cornouaille Québec, au 06 22 60 71 79.