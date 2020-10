Quimper : sept mois après sa fermeture, le retour de la vesti-boutique de la Croix Rouge

A Quimper, la vesti-boutique de la Croix Rouge était fermée depuis le confinement. Sa réouverture le mardi 27 octobre a attiré des dizaines de personnes. Les bénévoles, en équipe réduite à cause de la crise sanitaire, s'attendent à accueillir de plus en plus de monde, chaque mardi.

Cela faisait sept mois qu'elle n'avait pas ouvert ses portes... La vesti-boutique de la Croix Rouge à Quimper a fait son retour le mardi 27 octobre. Chaque mardi, de 14h à 17h, elle propose des vêtements, linges de maison, accessoires, livres à petits prix pour les plus modestes.

60% de recettes en moins en 2020

Pour l'année 2020, l'antenne locale de la Croix Rouge compte pour l'instant 60% de recettes en moins. Si la trésorerie chute, le nombre de personnes intéressées par la boutique va augmenter. "Il y avait beaucoup de monde à la réouverture. On s'y attendait car on a fait une braderie il y a quelques semaines et tout le monde nous demandait la date de réouverture. On s'attend à plus de demandes car il y a une partie de la population qu'on n'aurait pas vu autrement et qu'on va voir maintenant."

La crise sanitaire a multiplié la demande d'articles à bas coût... mais, heureusement, les donateurs répondent toujours à l'appel."Les gens continuent de donner, conscients qu'il va y avoir un besoin plus important. Il y a une solidarité qui est en marche", se réjouit Annie Pennarun. La bénévole de la Croix Rouge appréhende en revanche un éventuel reconfinement. "Les clients s'inquiètent de ne plus pouvoir venir se vêtir ici".

Un appel à bénévoles

Un autre sujet pose problème à la réouverture de la vesti-boutique : les équipes de bénévole diminuent à cause de la crise sanitaire. "Nous sommes beaucoup de retraités, donc d'un certain âge, et quand on entend qu'à partir de 65 ans on est une personne à risque, il y a en beaucoup qui ne souhaitent plus être en contact avec le public, ce qu'on peut comprendre". Anne Pennarun explique que l'ouverture de la vesti-boutique nécessite la présence de cinq bénévoles... soit la totalité des bénévoles sur le projet. Les équipes craignent d'être épuisées.

L'antenne de la Croix Rouge à Quimper lance un appel à bénévoles. "Il y a des choses qui se font le week-end, donc les jeunes sont les bienvenus", lance Anne Pennarun. Pour devenir bénévole, vous pouvez contacter l'équipe de la Croix Rouge de Quimper au 06 66 40 92 25. La vestiboutique de la Croix Rouge à Quimper est ouverte chaque mardi de 14 h à 17 h, au 79 Avenue Jacques le Viol. En parallèle, une vente de jouets est déjà prévue pour Noël le 5 décembre prochain.