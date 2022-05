Un salon met à l'honneur l'apéritif à Quimper

"L'apéro, c'est sacré." Le message est clair à l'entrée du Parc des expositions de Quimper. Depuis ce vendredi 13 mai et jusqu'à dimanche, se tient un salon dédié à l'apéritif. Son créateur, Sébastien Lafage, originaire de Perpignan, l'a créé en 2019, juste avant la pandémie de Covid-19. Ce n'est donc que la deuxième édition de l'évènement, le premier en Bretagne.

Sur place, 43 exposants de toute la France et des animations - babyfoot, fléchettes, pétanque indoor, concerts - célèbre cette _"tradition française"_. "Tout le monde parle de l'apéro mais il n'y avait pas de salon", explique Sébastien Lafage. "Un moment convivialité" qui parle "à toutes les catégories sociales", c'est l'apéro selon l'Occitan.

Et un bon apéro pour le créateur du salon, ça passe en grand partie par des "produits de qualité". Sur place, sont à l'honneur les producteurs français. Des spiritueux mais pas seulement, des charcuteries, des huitres, des fromages ou encore de l'épicerie. Si l'on trouve des vins traditionnels, on trouve aussi beaucoup de boissons dédiés à l'apéritif, comme des produits pétillants, des bières artisanales mais aussi des version Made in France d'alcools étrangers. Ainsi, on trouve des gin, vodka et rhum du Tarn-et-Garonne faits avec du Chasselas de Moissac (un raisin de table, NDLR).

A table, le traditionnel reste de mise. Des olives, des chips et des tapenades, mais surtout des produits du terroir. Et la tendance du moment, c'est le "tartinable". "C'est pratique, c'est simple", résume Claire, de la maison Chamvermeil, basée près de Bordeaux, "c'est l'apéro quoi". Et les Bretons sont aussi sur le coup. La conserverie La Compagnie bretonne, basée à Penmarc'h, propose ce genre de produits. Des rillettes de poissons et autres tartares. "Ce sont des produits de qualité, mais on a juste à les tartiner, ça va vite, c'est pratique."