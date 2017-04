Qwant désormais en version basque !

Créé en 2013, le moteur de recherche français Qwant, qui garantit la vie privée, vient de sortir une version basque. Il met en avant les informations et sites web du Pays Basque, des deux côtés des Pyrénées. Mode d'emploi.

Après la Corse et la Bretagne, le Pays Basque a désormais sa version de Qwant. "Un moteur de recherche contextualisé pour le basque et la région" explique Eric Leandri, président de Qwant, "permettre de faire des recherches qui remontent d'abord les informations de votre région". Le premier moteur de recherche territorial et transfrontalier puisqu'il tient compte de tout le Pays Basque, nord et sud.

"Qwant.eus va vous sortir l'actualité qui est en bas de chez vous et la météo proche de chez vous avant la météo nationale" - Eric Leandri, président de Qwant

"Qwant.eus est un moteur de recherche contextualisé pour le basque et la région" - Eric Leandri, président de Qwant

Le principe est simple : Qwant.eus permet d'effectuer des recherches en français, espagnol ou en euskara - au choix - et il vous donne accès à tout le net. Mais ce sont les sites du Pays Basque qui seront mis en avant, notamment les 6 400 domaines qui utilisent le ".eus" ou encore les 17 000 sites web en euskara. Le moteur de recherche garantit le respect de la vie privée puisqu'il n'utilise aucun système de traçage.

Mathieu Bergé, président de l'OPLB - Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye - Jokin Garatea, président du cluster GAIA - Manuel De Lara, président de la Ocean Tech - Eric Leandri, président de Qwant © Radio France - Oihana Larzabal

Une initiative de la Ocean Tech

C'est à la demande de la Ocean Tech que Qwant s'est intéressé au Pays Basque. Océan tech : premier label transfrontalier, de Bilbao à Hossegor, autour de la gliss. Un écosystème digital qui pèse 6 milliards d'euros de chiffres d'affaires.

Comment installer qwant.eus ?

Il vous suffit de vous rendre sur le site de Qwant, de cliquer sur l’icône du drapeau français et de choisir ensuite votre région. La version basque "qwant.eus" est disponible sur ordinateur et smartphone.