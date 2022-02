Raccoons colors, à Périgueux, photographie vos yeux

Charles Boncheau est l'un des rares photographes a photographier les yeux, il photographie votre iris. C'est très original et personnel explique Charles Boncheau, invité de la Nouvelle Eco, ce mardi matin, dans le 6/9 de France Bleu Périgord.

Ce n'est pas douloureux !

Les clients achètent d'abord un petit format mais ce qui se fait beaucoup c'est le format A3 et ça peut-être encore plus grand. C'est une première en Dordogne. Un concept originaire d'Europe du Nord et d'Australie. Les couples sont nombreux à s'offrir des "iris duo". il faut un matériel spécial explique Charles Boncheau qui précise que l'opération n'est pas douloureuse !