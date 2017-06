Rachat de Baccarat : "Le savoir-faire restera en Lorraine" selon le nouvel acquéreur

La société d'investissement Fortune Fountain Capital, présidée par une héritière de Hong-Kong est en train de finaliser le rachat des actions de Baccarat. La nouvelle direction assure aujourd'hui que la production et la main d’œuvre resteront en Lorraine, depuis 250 ans dans la ville de Baccarat.

Le message dans un communiqué de Fortune Fountain Capital, nouvel acquéreur de la cristallerie Baccarat ce vendredi 2 juin : "FFC maintiendra la totalité de la production et de la main d’œuvre à Baccarat, honorant les 250 ans d'héritage et de savoir-faire artisanal de Baccarat". A l'usine de Baccarat en Meurthe-et-Moselle, près de 500 personnes sont employées. La société chinoise d'investissement, présidée par Coco Chu, une héritière de Hong-Kong est en train de finaliser le rachat des actions de la société pour 164 millions d'euros. Depuis 2005, la cristallerie est détenue par un duo d'investisseurs , l'Américain Starwood et son partenaire chinois L.Catterton. FFC propose d'acquérir 88,8% du capital de la manufacture.

Une présidente grande cliente de Baccarat

Coco Chu, la présidente de Fortune Fountain Capital fait partie d'une famille d'artistes chinois, à la tête d'un fonds d'actionnariat familial, qui gère ses propres intérêts et vend des prestations à de grandes fortunes dans le monde entier : gestion de patrimoine, voyages de luxe sur mesure ou encore produits de marques historiques et patrimoniales. Ce qui intéresserait FFC, le savoir faire local qui plait aux grands amateurs d'art et de patrimoine. "_Nous avons été impressionnés par le savoir-faire exceptionnel des employés de Baccara_t", a déclaré Coco Chu. Le nouvel acquéreur envisage de développer la présence de la marque en Asie, au Moyen-Orient, aux Etat-Unis.

"Une Nouvelle phase de développement "selon la directrice générale de Baccarat

Daniela Riccardi, la directrice générale de Baccarat, qui va continuer à diriger la société avec FFC se dit "très heureuse d'entrer dans une nouvelle phase de développement". Assurant que "FFC comprend et respecte profondément l'ADN de la marque ainsi que son héritage."

"On attend de voir", pour le représentant du personnel

Eric Rogue, le secrétaire du CE de la cristallerie déclare que "d'après les premiers indicateurs qui sont donnés, c'est plutôt rassurant". Mais le salarié prévient "on est comme Saint-Thomas, on ne croit que ce que l'on voit, jusqu'à présent on nous a dit beaucoup de choses qui ne se sont pas réalisées".

Le Président du Département attentif

A l'annonce de ce rachat, Mathieu Klein, le Président socialiste du Département de Meurthe-et-Moselle fait savoir dans un communiqué "qu'il attend de ce changement d'actionnariat qu'il permette à Baccarat de développer son activité dans un climat de confiance pour l'avenir." Il ajoute : "les élus suivent ce changement avec confiance et resteront vigilants quant au respect des engagements." Mathieu Klein indique encore avoir écrit, le 26 mai dernier, au Président de la République pour le sensibiliser à l'avenir de l'entreprise.