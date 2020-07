Alsace : la Commission européenne valide la vente du site Alstom de Reichshoffen

C'est désormais officiel : Alstom obtient ce vendredi 31 juillet le feu vert de la Commission européenne pour son rachat de Bombardier. Sauf qu'en contrepartie, le groupe français doit se séparer d'une de ses usines pour éviter un monopole. Et c'est celle de Reichshoffen, dans le Bas-Rhin, qui a été choisie. Un vrai coup dur pour les 750 salariés, "dans l'inconnu", déplore le porte-parole de l'intersyndicale Daniel Dreger.

Une annonce avant les départs en congés

Une annonce qui tombe juste avant le départ en congés des salariés. "Ce n'est pas une surprise", explique Daniel Dreger. "Mais ça veut quand même dire que la direction d'Alstom et la Commission européenne n'en ont rien à faire" de leurs salariés alsaciens, estime le représentant syndical.

Une décision difficile à avaler car "il y avait plusieurs scénarios possibles", assure Daniel Dreger. "Alstom a choisi le plus facile" car cette vente aurait pu être éviter selon lui. Il explique : Alstom "aurait pu donner la propriété intellectuelle du train régional à un nouvel acquéreur et garder Reichshoffen. On aurait pu faire autre chose, on a déjà fait autre chose".

Plusieurs repreneurs annoncés

Parmi les acquéreurs potentiels, la direction cite Skoda, Hitachi ou encore TMH. Sauf que les syndicats ont des craintes. "Aujourd'hui on est dans un grand groupe et on aurait aimé y rester", explique Daniel Dreger. Beaucoup de candidats sont à l'inverse des "petits acquéreurs" selon lui. Ce choix sera donc fait par Alstom : "Vous pensez vraiment qu'ils vont nous donner le meilleur", alors que ce sera leur futur concurrent ? "Moi je pense qu'Alstom va dire plus ou moins, bon on va leur donner un petit comme ça ils ne gagneront pas les marchés contre nous."