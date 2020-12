Rachat de Leader Price par Aldi : quatre magasins vont fermer en Centre-Val de Loire dont deux dans le Cher

Coup dur à la veille de Noël pour les salariés de l'enseigne Leader Price rachétée par Aldi. Le groupe allemand de distribution vient a annoncé la fermeture de 31 magasins en France. Quatre sont situés en Centre-Val de Loire selon un document transmis par la CGT commerce : les magasins de Vierzon et Orval dans le Cher qui emploient respectivement 7 et 8 salariés, le magasin de Montargis dans le Loiret (9 salariés) et celui de Vendôme dans le Loir-et-Cher (10 salariés). Au total, ces fermetures concernent 240 salariés en France, à qui la direction a promis des reclassements au sein de l'enseigne Aldi.

Les magasins concernés fermeront entre juillet et septembre 2021 : "L'objectif est de rassembler notre réseau de magasins Aldi en France et celui de Leader Price, qui sont géographiquement très complémentaires. Des magasins, pour des raisons de concurrence ou de trop grande proximité avec notre réseau, ne seront pas convertis et seront cédés" précise la direction d'Aldi. De son coté la CGT parle de "fuites à propos d'un total de 130 magasins" destinés à la fermeture. Le rachat par Aldi au géant de la distribution Casino de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts a été officialisé le 30 novembre pour 717 millions d'euros.