Rachat de Magna à Blanquefort : la vente suit son cours selon Mutares

La vente suit son cours entre Magna (ex-Ford) et Mutares selon le fonds d'investissement allemand

La réponse de Mutares aux syndicats de Magna n'a pas tardé. Dans un communiqué publié ce 22 décembre, le fonds d'investissement allemand annonce qu'un accord a bien été conclu, ce 22 décembre, pour la reprise du site de Blanquefort et de ses 740 salariés, entre les trois parties prenantes : Mutares, Magna l'actuel propriétaire canadien, et Ford l'ex-propriétaire et unique client pour la fabrication de boîtes de vitesse.

Cet accord marque l'avant dernière étape avant la cession qui doit intervenir au premier trimestre 2023 précise Mutares qui écrit également dans son communiqué, "survenant après le rachat de trois usines en Allemagne en juillet 2021 sous le nouveau nom de LMS, cette nouvelle acquisition souligne la compétence, la crédibilité et la fiabilité de Mutares en tant que nouveau meilleur propriétaire. L'usine de Blanquefort produit des boîtes de vitesses et son acquisition renforcera encore le segment Automobile & Mobilité de Mutares".

Hier, la CGT avait communiqué sur le report de la présentation du nouveau propriétaire, aux équipes, comme prévu, le 3 janvier , en espérant une autre issue, après avoir frappé à la porte du ministère de l'Economie et de Bruno Le Maire. Selon Mutares, la vente suit donc son cours.