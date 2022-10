Rachat de Magna à Blanquefort : "Les 740 salariés se demandent à quelle sauce ils vont être mangés"

Un triste anniversaire ce lundi à Blanquefort. Presque trois ans jour pour jour après la fermeture de Ford Aquitaine Industries, c'est au tour de l'usine sœur de FAI de craindre pour son avenir. Avec ses 740 salariés, le fabriquant de boîtes de vitesse Magna Powertrain Bordeaux (ex-Getrag Ford Transmissions) va être racheté par Mutares, un fonds d'investissement allemand spécialisé dans la reprise de sociétés en difficulté. L'annonce a été faite aux syndicats lors d'une réunion extraordinaire du Comité social et économique le vendredi 23 septembre.

Mutares, ils sont là pour faire du fric, pour moi ce sont des vautours (Vincent Teyssonneau, CGT Magna)

"Les collègues sont en colère. Ils ne s'attendaient pas à ça, là c'est carrément la douche froide. On s'aperçoit que Magna et Ford ont fait un arrangement entre amis et que Mutares arrive par derrière pour gagner beaucoup d'argent, pour fermer l'usine au bout de 18 mois ou pour la vendre", redoute Vincent Teyssonneau, l'élu CGT au CSE de Magna.

"Une annonce brutale qui a secoué tout le monde"

"On est échaudés parce que Magna nous a acheté il y a un an et demi", rappelle Jean Robert Derose, le délégué CFDT. L'équipementier géant canadien "nous avait promis la Lune, des investissements vers l'hybride, ils n'ont finalement rien amené", ajoute, amer, Régis Labasse de Force Ouvrière, qui rappelle que Ford est l'unique client de l'usine de Blanquefort.

Aujourd'hui, la réputation du repreneur inquiète l'intersyndicale. "Nous avons eu des contacts avec la CGT de Lapeyre, la CGT de Valti, des boîtes qui ont été rachetées par la holding Mutares, notamment Valti rachetée au 1er juin 2022 et là, sept jours après, c'est la casse sociale, c'est la dénonciation des accords, il n'y a aucun projet. Nous, si on veut un repreneur, il faut qu'il investisse pour qu'il y ait de l'avenir", explique Vincent Teyssonneau.

D'après les projections du CSE, l'usine disposerait de commandes pour encore quelques années. "J'ai bien peur que si on regarde la courbe des boîtes à vitesse qui nous restent à faire jusqu'en 2025, un plan social est inévitable", prévient Jean Robert Derose.

Les syndicats distribuent des tracts devant l'usine Magna pour alerter les 740 salariés face au projet de reprise. © Radio France - JB

"On attend un geste fort de Bruno Le Maire"

Jeudi 29 septembre, l'intersyndicale de Magna a rencontré pour la première fois une délégation de Mutares France. "Nous avons eu une réunion de deux heures et demi où ils nous ont fait une présentation Powerpoint, mais il faudra plus que des slides pour rassurer les 740 salariés".

"Une annonce brutale" (Véronique Ferreira, la maire PS de Blanquefort)

Construite en 1974 lors de l'arrivée de Ford, l'usine de fabrication de boîtes de vitesse a d'abord été rachetée en 2011 par l'Allemand Getrad, avant de devenir en 2015 Getrad Ford Transmissions. En 2021, nous avons été rachetés par Magna et maintenant Mutares, "ça fait beaucoup, surtout que les bâtiments ont vieilli, il faut des investissements dans les infrastructures, quand il pleut à l'extérieur, il pleut à l'intérieur de l'atelier", assure Régis Labasse de FO.

Une nouvelle réunion est prévue le 10 octobre entre les représentants du personnel et la direction de Mutares. Après avoir embauché un expert économique et un avocat spécialiste du droit du travail, l'intersyndicale a maintenant deux mois pour rendre son avis concernant le projet de reprise.

Après cet avis qui n'est que consultatif, le rachat devrait être officialisé entre le 31 décembre et le 1er janvier 2023 par une transaction financière dont le montant n'est pas connu des syndicats. Mutares sera alors le premier actionnaire du site de production.

Le fonds d'investissement allemand enverra ensuite sur place une armada de consultants pour un état des lieu sur cent jours des machines et de l'outil industriel avant une probable restructuration. D'ici là, les syndicats en appellent au ministre de l'Economie et aux élus pour faire pression sur le repreneur afin de garantir la pérennité du site girondin.