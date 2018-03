Limoges, France

Quel avenir pour les costumes Smuggler et l'atelier limougeaud France Confection, qui les fabrique ? Une semaine après la reprise des deux entités par le groupe Molitor, son PDG Gilles Zeitoun se veut rassurant. Il répondait à 8h15 sur France Bleu Limousin aux questions de Jérome Ostermann.

Préserver un savoir-faire.

"C'est une démarche totalement affective", explique Gilles Zeitoun pour justifier cet investissement : "c'était une folie de laisser fermer une entreprise de cette nature, le dernier costumier à fabriquer en France !" Le PDG de Molitor dit avoir voulu préserver "un savoir-faire rare".

Des commandes de tissu déjà passées pour France Confection.

Et pas question, dit-il, de délocaliser la production au Portugal, où le groupe possède un atelier. Là-bas, "je suis déjà quasiment à 100% des capacités" de production, explique Gilles Zeitoun, avec la marque Torcello, encore plus haut-de-gamme que Smuggler. Au contraire, le PDG de Molitor dit vouloir très vite redonner de l'ouvrage aux couturiers et couturières de France Confection, à Limoges. Aujourd'hui, l'atelier tourne à 50% seulement, avec du chômage partiel. Mais alors que le tribunal de commerce a rendu sa décision le 6 mars, "le 8 nous passions des commandes d'étoffes pour l'usine !", affirme Gilles Zeitoun, "pour que France Confection puisse recommencer à travailler".