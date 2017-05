Chantiers de Saint-Nazaire : Emmanuel Macron veut modifier l'accord d'actionnariat avec Fincantieri

Le Président de la République a participé à la cérémonie d'inauguration du paquebot Meraviglia livré par les chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Emmanuel Macron a dit souhaiter que l'actionnariat "soit revu", ce qui laisse entendre que l'accord de rachat par Fincantieri pourrait être modifié.

En avril dernier, le précédent gouvernement s'était félicité de l'accord signé entre STX, actuel propriétaire des chantiers nazairiens, et l'italien Fincantieri. Il prévoit une entrée au capital du constructeur naval italien à hauteur de 48%, ainsi que 6% pour une fondation italienne. Le français DCNS fait également partie du tour de table (12 à 13%), tandis que l'Etat français conserve 33,3% du capital des chantiers.

Le Président de la République, lors de son discours devant le paquebot Meraviglia, ce mercredi après-midi a annoncé qu'il demande à son ministre de l'Economie Bruno Le Maire, présent sur place, de revoir cet accord et d'entamer des négociations avec Fincantieri dans les semaines à venir.

Emmanuel Macron veut revoir l'accord avec les Italiens

Si Emmanuel Macron dit vouloir que ce partenariat avec le groupe italien puisse "se poursuivre et se consolider", il souhaite aussi "que les équilibres de principe puissent être revus". Cela laisse ouverte la possibilité d'une modification du pacte d'actionnaires et un passage des Italiens sous la barre des 50% dans le capital des chantiers. Le chef de l'Etat a d'ailleurs indiqué avoir informé le président du Conseil italien mardi de cette volonté. Emmanuel Macron veut que ce "nouvel actionnariat" puisse "garantir la pérennité des emplois" et la "souveraineté industrielle" du site.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a confirmé quatre commandes de paquebots par le croisériste italo-suisse MSC, pour un total de 4,5 milliards d'euros. Ces bateaux dotés d'une propulsion gaz doivent être livrés par les chantiers de Saint-Nazaire entre 2022 et 2026. Ce projet de commandes avait été annoncé en avril 2016 par le Président François Hollande.