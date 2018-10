Joseph DaGrosa, le repreneur potentiel du club des Girondins de Bordeaux, a été auditionné pendant une heure et demie ce jeudi soir par une cinquantaine d'élus de la Métropole. Pour Alain Juppé, "toutes les conditions sont réunies pour laisser l'opération se dérouler".

De gauche à droite : Joseph DaGrosa, Alain Juppé et Nicolas De Tavernost

Bordeaux, France

D'ici la fin du mois, la vente des Girondins de Bordeaux par M6 au fonds d'investissement américain GACP sera finalisée. Dixit hier soir Nicolas de Tavernost, patron de M6. Le repreneur, Joseph Da Grosa, est venu ce jeudi soir à Bordeaux Métropole se livrer à l'exercice d'un grand oral et répondre aux responsables de groupes politiques.

L'audition, par une cinquantaine d'élus de Bordeaux-Métropole a duré une heure et demie. Une audition qui avait été réclamée par Alain Juppé, et d'autres élus, et qui avait conduit il y a quinze jours au report du vote que devait effectuer la Métropole pour entériner cette vente.

Dès la fin de cette audition, le maire de Bordeaux et président de la Métropole s'est exprimé, tout d'abord sur les garanties attendues sur le paiement du loyer du Matmut Atlantique, le point qui sera soumis au vote ce vendredi lors du Conseil de métropole. Pour Alain Juppé, "nous avons eu la démonstration que les engagements (pris par M6, l'actuel propriétaire), seraient tenus dans les mêmes termes." "Je proposerai donc aux élus de voter cette délibération."

Vente des #girondins de Bordeaux. Fin de l'audition du repreneur américain. Alain Juppé se déclare rassuré sur la vente. Il propose d'accepter la lettre d'intention de GACP pic.twitter.com/IHIbnK7DLY — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) October 11, 2018

Le maire de Bordeaux s'est dit aussi "rassuré" sur les engagements pris par Joseph DaGrosa pour assurer la pérennité du club. A propos de la gouvernance, elle sera confiée "à une personnalité française qui connaît le foot", s'est félicité Alain Juppé. "Malgré quelques inquiétudes qui demeurent, les conditions sont réunies pour laisser cette opération se dérouler." Il a enfin insisté sur "le devoir moral" des élus : "Nous n'avons pas le droit de mettre le club en difficulté, si cette vente ne se fait pas."

"Ce processus de rachat a été long mais je pense que nous avons passé un bon deal avec M6. Maintenant nous voulons rentrer dans la famille des bordelais" Jo DaGrosa #girondinspic.twitter.com/lZEVMl8jqJ — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) October 11, 2018

Notre volonté c'est de prendre soin de ce joyau qu'est le club des girondins

- Jo Dagrosa

Visiblement lassé d'entendre dire que GACP ne cherche qu'a rentabiliser son investissement et à faire du profit Jo Dagrosa a promit que les américains resteront à Bordeaux au moins cinq ans, peut-être même 10. L'homme d'affaire reconnait qu'il n'y connait pas grand chose en matière de ballon rond mais il promet de bien s'entourer.