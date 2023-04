Rachat des stocks de San Marina par Noz : une stratégie économique fidèle au géant mayennais

Le siège de l'entreprise est situé à Saint-Berthevin mais les stocks, eux, viennent de partout en France, voire de l'étranger. Après Camaïeu et Made.com, une entreprise britannique de mobilier, Noz s'empare désormais des pièces de San Marina, un magasin de chaussures et de maroquinerie, selon une porte-parole de Noz à BFM Buisness. L'ensemble du stock de la chaîne de magasins a été racheté, soit 310.000 pièces au total. Ce rachat intervient suite au placement en liquidation judiciaire de la boutique de chaussures il y a deux mois. Depuis, 300 magasins ont fermé leurs portes, dont celui de Laval.

La cible : les magasins en liquidation judiciaire

Toute entreprise en liquidation judiciaire est une potentielle cible pour le géant du déstockage. Noz coche toutes les cases pour adopter cette stratégie financière, selon Philippe Barbieux, économiste mayennais : "D'une part, Noz propose d'acheter l'intégralité du stock, c'est très important pour le tribunal de commerce parce que c'est la garantie de pouvoir rembourser un minimum les créanciers. Et en même temps, quand on rachète un stock, c'est intéressant, à condition de pouvoir l'écouler. Noz dispose donc d'un gros avantage, puisqu'il est implanté un peu partout en France, ça ne pose donc pas de problèmes pour pouvoir écouler les stocks assez rapidement."

En plus de bénéficier des pièces de San Marina à bas prix, Noz utiliserait ces articles comme appel d'offres. Il s'agit d'une technique courante dans le milieu, selon l'économiste. "Les clients potentiels de Noz savent qu'il va y avoir du San Marina et du Camaïeu. Donc ça va attirer des clients qui ne seront jamais allés dans cette entreprise. On peut donc supposer qu'en allant acheter ces produits, les clients seront tentés d'acheter d'autres articles qui, eux, seront peut-être un peu plus chers que la normale, s'il n'y avait pas eu cet appel d'offre", explique ce spécialiste en économie.

Noz en concurrence avec la seconde main

Cette stratégie semble marcher jusque-là, puisque Noz est le leader européen du déstockage. Désormais, tout l'enjeu pour le géant mayennais est de maintenir sa place, ce qui devient de plus en plus difficile dans un milieu où la concurrence est extrêmement féroce, notamment depuis l'ascension de la vente en seconde main.

"Vous avez des phénomènes nouveaux sur la vente, ce qu'on appelle la vente en seconde main, Vinted, Leboncoin et d'autres. Ce sont autant d'occasions pour les clients d'acheter à bas prix. Donc, dans cet univers du bas prix, une entreprise comme Noz doit essayer de se distinguer et l'un des moyens de le faire, c'est de racheter des stocks d'entreprises connues, Camaïeu, San Marina ou autres, et de les proposer aux clients", explique Philippe Barbieux.

Les clients intéressés pourront retrouver des articles San Marina à moins 60 % d'ici quelques semaines dans les rayons de Noz. Il s'agira de chaussures, d'accessoires et de pièces de maroquinerie.