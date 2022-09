Radio Restos au profit des Restos du Cœur, la saison 3 est prévue du 30 septembre au 2 octobre

Après le succès des deux premières éditions, le projet Radio Restos né d'une rencontre entre Laurent Petitguillaume, Manu Levy, Bruno Guillon et les bénévoles des Restos du Cœur revient pour une troisième saison du 30 septembre au 2 octobre.

Radio Restos, c'est quoi ?

Pendant 48h, les plus grandes voix des radios françaises se mobilisent pour un défi, celui de l’animation non-stop pendant tout un week-end d’émissions pour une levée de fonds spécifique au profit des Restos du Cœur, pour financer des camions.

"Un projet drôle, généreux et innovant" - Laurent Petitguillaume, animateur à France Bleu

>>> Ecouter Radio Restos (à partir de 20h vendredi 30 septembre)

40 animateurs, 48h live de radio sur les réseaux

Le défi reste le même : des camions pour les Restos pour permettre

la collecte de denrées périssables et des produits frais qui constituent une des bases essentielles des repas variés et équilibrés distribués aux personnes accueillis dans les lieux d’activités des Restos du Cœur

le transport de ces denrées dans les quelques 2000 centres des Restos et les points de rencontre avec les personnes à la rue

un engagement pour une réduction de l’empreinte écologique en s’équipant de véhicules moins polluants.

Le temps d’un week-end, les plus grandes voix des radios françaises se mobilisent pour ce projet. Parmi eux, plusieurs voix de France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du Cœur : Laurent Petitguillaume bien entendu, l'un de ses initiateurs, mais aussi Willy Rovelli, Nathalie Helal, Miguel Derennes, Robin Grimaldi, David Kolski ou encore Benoît Prospero.

Pendant tout le week-end de mobilisation, un compteur permettra de visualiser le nombre de camions qui seront offerts aux Restos, de quoi se motiver et de relever le défi !

Ils sont présents sur Radio Restos

Pat Angeli, Thierry Ardisson, Arthur, Emeric Berco, Sam Bernett, Laurence Boccolini, Bérénice Bourgueil, Jean- Michel Canitrot, Vincent Cerutti, Estelle Denis, Miguel Derennes, Morgan Doucin, Michel Drucker, Dominique Duforest, Eric Dussart, Samuel Etienne, Cyril Féraud, Florian OnAir, Florian Gazan, Robin Grimaldi, Bruno Guillon, Fred Haffner, Nathalie Helal, Jade, Eric Jean Jean, Kash, Kim, David Kolski, Manu Levy, Karine Le Marchand, Philippe Llado, Laurent Mariotte, Malika Ménard, Mico, Olivier Minne, Fred Musa, Christophe Nicolas, Laurent Petitguillaume, Priska, Benoît Prospero, Willy Rovelli, Salma, Sandy, Didier Varrod, Mathieu Vidard et des invités surprises !

Comment écouter Radio Restos ?

Un site internet dédié à l’évènement : radio.restosducoeur.org

avec des infos, le programme, des actualités et des accès au module de dons dédiés à l’opération.

La webradio est à écouter sur le site et sur une application disponible sur les stores iOS et Android

Cette saison deux nouveautés

De nombreuses émissions d’humour et des émissions mythiques de la radio revisitées mais aussi des émissions thématiques sur la cuisine, sur la musique, sur le sport, sur l’environnement et beaucoup d’autres sujets de société vous attendent avec cette année en plus