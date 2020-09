Radio Restos, l'événement solidaire de la rentrée au profit des Restos du Coeur

Radio Restos, c'est quoi ?

Le projet est née d’une rencontre entre Laurent Petitguillaume, Manu Levy et Bruno Guillon et les bénévoles des Restos du Cœur. D’une discussion où est apparue immédiatement la volonté d’un engagement fort et original pour l’association, qui aboutit à cet évènement exceptionnel à vivre du 02 au 04 octobre.

Un projet drôle, généreux et innovant (Laurent Petitguillaume)

Radio Restos

Le temps d’un week-end, les plus grandes voix des radios françaises se mobilisent pour un réel défi, celui de l’animation pendant 48h non-stop d’émissions de radio pour une levée de fonds spécifique au profit des Restos du Cœur.

Parmi eux, plusieurs voix de France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du Coeur : Laurent Petitguillaume bien entendu, l'un de ses initiateurs, mais aussi Arnold Derek, Miguel Derennes, Frédérique Leteurnier ou encore Willy Rovelli

« Pour les Restos, ce projet est d’abord l’occasion de renouer avec la création même des Restos puisque les Restos sont nés à la radio ! C’est le fameux appel de Coluche à la radio qui a lancé cette idée, qui a mobilisé les énergies permettant d’aboutir il y a 35 ans maintenant à la 1ère campagne d’hiver des Restos. Le fait de voir les acteurs du monde de la radio, des acteurs très divers se remobiliser pour une opération. C’est la première raison pour laquelle on a dit « banco ! » pour cette opération. » Patrice BLANC, Président des Restos du Cœur

Comment écouter Radio Restos

Un site internet dédié à l’évènement : radio.restosducoeur.org

Avec des infos, le programme, des actualités et des accès au module de dons dédiés à l’opération.

La Webradio sera à écouter à partir du site internet et d’une application disponible sur les stores iOS et Android