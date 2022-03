Raffinerie Donges : le redémarrage avant la fin du mois de mars dans un contexte tendu

La raffinerie de Donges doit redémarrer d'ici la fin du mois, après 16 mois d'arrêt, mais le contexte est tendu : un délégué CGT est en grève de la faim depuis jeudi 24 février, sanctionné par la direction pour intrusion. C'était mercredi 2 février, la CGT avait manifesté dans les locaux en soutient aux ouvriers roumains du sous-traitant CIPA, qui n'avaient pas été payés depuis 2 mois. Depuis, CIPA a été rayé de la carte des sous-traitants : "c'est une situation à la marge mais néanmoins inadmissible", explique la direction de la raffinerie. Les ouvriers ont par ailleurs été rémunérés mais le conflit va bien au-delà pour Fabien Privé Saint-Lanne qui réclame des minimums sociaux pour tous les salariés sous-traitants et l'embauche en CDI d'une quarantaine de CDD actuellement sur le site. Il en va dit-il "de la sécurité du site et même de notre indépendance par rapport notamment au gazole russe".

Fabien Privé Saint-Lanne a perdu 7 kilos en 7 jours mais sa détermination est intacte © Radio France - Hélène Roussel

Le turn-over d'intérimaires met la sécurité du site en péril, et menace à terme notre indépendance, par rapport au gazole russe par exemple" - Fabien Privé Saint-Lanne

Le local syndical est devenu sa chambre avec un lit de camp et dans un coin, ses chaussons. Il s'accorde un peu d'eau, un cachet d'aspirine, quelques cigarettes. Fabien Privé Saint-Lanne fond à vue d'oeil, suivi de près par les médecins du travail. "J'ai perdu 7 kilos en 7 jours, je suis très fatigué mais ma détermination est intacte" raconte-t-il. Une grève de la faim notamment pour dire stop à la précarité, dangereuse selon lui. "Il y a un turn-over très important, or, on travaille avec des produits chimiques, il en va de la sécurité de tous. Il faut que les 40 CDD et intérimaires aujourd'hui qualifiés soient embauchés, pour que la raffinerie puisse tourner comme il faut et qu'on redevienne indépendant".

S'il y a un autre cargo avec du gazole russe qui arrive ces jours-ci, nous refuserons de décharger" - Fabien Privé Saint-Lanne

Car la raffinerie, quand elle n'est pas à l'arrêt, n'a pas besoin d'importer du gazole russe. Elle le fabrique elle-même. Avec les barils de pétrole brut, la raffinerie produit aussi bien du kérosène, de l'essence que du gazole : 11 millions de tonnes par an, de quoi répondre à 20% de nos besoins en diesel. Sauf que la raffinerie est stoppée depuis 16 mois, il y a eu la crise covid et ensuite le Grand Arrêt pour nettoyer et moderniser le site. Résultat : pour assurer la livraison à ses clients, la raffinerie à son tour doit importer. Un cargo avec du gazole russe a été déchargé en début de semaine, d'autres sont peut-être en route : "c'est le grand flou pour l'instant", assure Fabien Privé Saint-Lanne. Une certitude : "on a été saisis par les salariés, si jamais ça se reproduit dans les jours qui viennent, on appellera à la grève et on ne déchargera pas, c'est une question d'éthique et de principe".

La raffinerie de Donges produit elle-même son gazole, sauf depuis 16 mois . Fermée, elle est contrainte d'importer du diesel de Russie © Radio France - Hélène Roussel

La menace d'une grève le jour du redémarrage

Sur le sujet des embauches, la direction répond que ces CDD et ces intérimaires ne font que des remplacements ponctuels, qu'il n'est pas question d'embaucher... pour l'instant. Quant aux garanties réclamées pour les sous-traitants dans les contrats que la raffinerie peut signer avec ces entreprises, des discussions sont actuellement en cours, notamment sur l'accueil ou l'hébergement de ces travailleurs. "Nous voyons régulièrement nos maîtres d'oeuvres pour rappeler les lois du travail, et les conventions européennes", indique par ailleurs la raffinerie. Mais pour la CGT, c'est avec la direction nationale qu'il va maintenant falloir négocier. "Une telle précarité dans un groupe comme TotalEnergie qui pèse 15 milliards d'euros de bénéfices est intolérable". Fabien Privé Saint-Lanne compte aller jusqu'au bout. S'il doit s'arrêter pour raisons de santé, le syndicat, dit-il, prendra la relève. Une grève pour le jour J, le jour où la raffinerie doit redémarrer, n'est pas à exclure.

