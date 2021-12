Raffinerie Total à Donges : l'unité de désulfuration sort de terre, un chantier titanesque

Plus de 2 mille tonnes de structures, 3 500 tonnes d'équipements, 1 800 tonnes de tuyauteries, soit l'équivalent du poids de la tour Eiffel! Cette unité de désulfuration au coeur de la raffinerie Total de Donges est un projet majeur sur l'un des principaux sites Seveso de notre région. Cette unité sort de terre 6 ans après le lancement du projet. Un investissement lourd de 350 millions d'euros qui va permettre à la raffinerie de rester dans les clous de la réglementation européenne en réduisant de 10% ses émissions de dioxyde de soufre. Ce seront aussi des carburants moins polluants pour le consommateur à la pompe. Une façon pour Total d'améliorer sa compétitivité et sa rentabilité, de répondre à la demande de proximité et donc de réduire les importations notamment de diesel.

comment ça marche ?

Le soufre, naturellement présent dans le pétrole brut est retiré grâce à l'action de l'hydrogène, c'est l'étape de purification qui interviendra après celle de la distillation (on traite le pétrole brut pour le décliner en essence, gazole, ou kérosène). L'hydrogène mélangé aux hydrocarbures sous haute température et haute pression capture ce soufre. Il faut donc davantage d'hydrogène, pour cela une deuxième unité de production d'hydrogène est construite par Air Liquide sur le site de la raffinerie. Par ailleurs, TotalEnergie a déjà annoncé vouloir décarboner cette production d'hydrogène d'ici 2030. Une étude sur le captage du CO2 de la future unité est en cours.

1500 tonnes d'équipements convoyés depuis l'Italie

Les travaux de cette unité de désulfuration sont bien entamés. Total a profité aussi du Grand Arrêt pour se concentrer sur ce chantier. Les charpentes métalliques sont montées, et les principaux équipements construits par l'entreprise italienne Kinetics Technology viennent d'arriver. 1 500 tonnes convoyées depuis l'Italie jusqu'au port de Montoir, acheminés ensuite à la raffinerie avec interruption du trafic SNCF le wek-end dernier pour passer les rails. Ces prochaines semaines, ce sera le ballet d'une centaine de semi-remorques pour amener les éléments d'une grue gigantesque. Elle pourra à elle seule soulever 1 700 tonnes et assembler ainsi tous les équipements de la future unité. Restera alors la livraison de toute la tuyauterie, une bonne partie est prévue pour le début de l'année prochaine. Il faudra aussi former une soixantaine de personnes pour piloter et exploiter l'unité.

Cet investissement va de pair avec le contournement ferroviaire de la raffinerie par le nord, qui représente par ailleurs un investissement de 150 millions d’euros, financé pour un tiers par Total. Car, la voie ferrée Nantes-La Baule-Le Croisic, traverse littéralement le site industriel de Total.

Quelques chiffres :