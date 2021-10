Raffinerie Total à Donges : un "Grand Arrêt" de quatre mois avant le redémarrage en mars

Lundi 4 octobre, la raffinerie Total de Donges lance le "Grand Arrêt" : plus de 60% des unités vont être nettoyées et rénovées. Nécessaire tous les sept ans, l'opération va coûter 90 millions d'euros et durer 4 mois. A l'issue de cette opération, en mars 2022, la raffinerie pourra enfin repartir.

Lundi 4 octobre, c'est le coup d'envoi à la raffinerie Total de Donges de ce qu'on appelle le "Grand Arrêt". Plus de 60% des unités vont être nettoyées, rénovées, parfois changées. Nécessaire tous les sept ans, cette opération va coûter quelque 90 millions d'euros et durer 4 mois. Le directeur de la plateforme Total Energie, Benoît Decouvelaere, l'a annoncé ce vendredi : à l'issue de cette révision géante, la raffinerie pourra repartir, "notre objectif c'est mars 2022, avec un redémarrage étalé sur 3 semaines", explique-t-il. La fin d'une pause, la plus longue de l'histoire, qui dure depuis décembre 2020, entre autre liée à la conjoncture économique.

Une forêt d'échafaudages

Avec la première phase du "Grand Arrêt", il pourrait y avoir, pour les riverains, des nuisances sonores et olfactives. L'entreprise Total promet néanmoins de tout faire pour réduire les pollutions et de prévenir les habitants sur son site internet. Mais le "Grand Arrêt" est avant tout une opération spectaculaire avec une forêt d'échafaudage, de grues, plus d'un millier d'intervenants et des équipements récurés, retapés, de la tuyauterie aux fours. Durant cette opération, les techniciens vont également s'atteler à remplacer un des échangeurs, qui s'apparente à un immense radiateur, vieux de 27 ans et pesant 55 tonnes.

Selon Azize Houdaibi, "ce nouvel échangeur va permettre de réduire les émissions en CO2 de la raffinerie". Assurer la sécurité des installations, gagner en compétitivité et se mettre aux normes européennes, tout l'enjeu de ce grand chantier est là. Le maire de Donges, François Chéneau, se dit soulagé de voir la raffinerie rouvrir pour les 400 salariés des sous-traitants notamment. Mais il ne se fait aucune illusion. "L'industrie chimique a une durée de vie limitée, assure le premier édile. Il va falloir vite qu'on réfléchisse à la suite, pour anticiper. Les hydrocarbures, c'est une grosse partie du chiffre d'affaire du port et on ne peut pas prendre le virage de la transition du jour au lendemain".

En attendant, Total investit avec le chantier de la déviation de la voie ferrée qui doit se terminer à l'automne prochain. La multinationale a également décidé de mettre 350 millions sur la table pour créer pour une unité de désulfuration, prévue pour mai 2023.