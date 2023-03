Raffineries en grève dans les Bouches-du-Rhône: vers des pénuries de carburant en fin de semaine, selon la CGT

Ce mardi 7 mars, plusieurs secteurs, dont les raffineries, se mobilisent contre la réforme des retraites . Les sites des Bouches-du-Rhône sont fortement ralentis. Dans le département, le site Esso de Fos-sur-Mer est entré dans une grève reconductible dès lundi soir. Les grévistes ont été rejoints très tôt dès ce mardi matin par deux autres sites : celui de Total à la Mède et de la raffinerie de Lavéra. Selon la CGT, aucune goute de carburant ne sortira des sites tant que le gouvernement ne retire pas sa réforme.

Une grève reconductible et de forts risques de pénurie en France ?

D'après la CGT, ce mouvement de grève risque de conduire à la même situation vécue dans stations service l'automne dernier, lors des pénuries d'essences. "A partir du moment où nous partons dans une grève reconductible, nous allons rapidement nous retrouver dans la même situation", prévient Lionel Arbiol, délégué CGT à la raffinerie Esso.

Il ajoute que toutes les expéditions seront arrêtées ce mardi : "Plus aucune goute ne sortira et on aura donc des perturbations au sein de la région PACA." Avec la grève suivie dans les trois sites, il prévoit de "gros problèmes d'approvisionnement dans les stations services."

"Les salariés vont produire moins que la demande de carburant sur le pays", insiste Sébastien Varagnol, délégué CGT à la raffinerie Petroineos de Lavéra, en grève dès ce mardi matin pour une durée de 48 heures reconductible. Selon lui, si le gouvernement requestionne pour "faire vider les bacs", il ne pourra cependant pas "forcer les salariés à redémarrer leurs installations". Le syndicat ajoute que "très rapidement", il n'y aura plus assez de carburant pour tout le monde.

80% de grévistes dans la raffinerie Lavéra ce mardi

Sur le site Lavéra, les syndicats comptabilisent 80% de grévistes ce mardi matin. Sébastien Varagnol, délégué CGT du site, assure que des "baisses d'allures" sont constatées et que toutes les expéditions sont effectivement à l'arrêt.

Du côté la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer, la CGT a compté 93% de grévistes dès lundi soir et 75% ce mardi matin. "15% des grévistes vont se rendre à la manifestation," assure Lionel Arbiol, délégué CGT de la raffinerie. D'après le syndicat, les pénuries de carburant devraient se faire ressentir dans les stations service d'ici la fin de la semaine.